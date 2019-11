Video: Dortmund visiert sportlichen Neustart in Barcelona an

Morgenmagazin . . 01:05 Min. . Das Erste.

Bevor Borussia Dortmund beim FC Barcelona antritt, appelliert Marco Reus an seine Mannschaft, dass man "über das ganze Spiel hinweg mutig" sein müsse. Bei der Heimmacht der Katalanen in der Champions League sollte ein Sieg her, um die Wogen in Dortmund wieder zu glätten. | video