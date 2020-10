Audio: Fußball: Leverkusen im Terminstress

Diese Woche wird es hektisch für Bayer 04 Leverkusen: Am Montagabend muss die Mannschaft von Peter Bosz gegen Augsburg ran, ehe sie Donnerstag schon wieder in Prag in der Europa League spielt. Da trifft es sich gut, dass Augsburg so etwas wie ein Lieblingsgegner der Leverkusener ist. | audio