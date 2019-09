Gute Stimmung bei Bayern vor dem Champions-League-Auftakt

Audio: Dortmund scheitert an der Chancenverwertung

Sportschau. . 00:46 Min. . ARD. Von Armin Lehmann.

Was die Torchancen anbelangt, war Borussia Dortmund trotz des 0:0 die klar bessere Mannschaft in der Champions-League-Partie gegen Barcelona. Doch der BVB scheiterte zu oft an Barcelonas Keeper Marc-André ter Stegen. | audio