Video: Julian Gressel - Die MLS spielt in Disneyworld

Sportschau. . 04:31 Min. . Das Erste.

Der deutsche Fußball-Profi Julian Gressel lebt aktuell in Disneyworld. Was sich wie ein Traum für viele Kinder anhört, ist der Corona-Katastrophe in den USA geschuldet: Die Profiliga MLS führt in dem leeren Freizeitpark ihre Saison fort. Gressel berichtet von einer seltsamen Atmosphäre, fühlt sich aber auch sehr sicher. | video