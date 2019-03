BVB vor Rückspiel gegen Tottenham - "Die ganze Mannschaft glaubt daran"

Nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel gegen Tottenham Hotspur steht Borussia Dortmund vor heimischem Publikum unter Druck. Kapitän Marco Reus will trotzdem noch an ein Weiterkommen in der Königsklasse glauben.