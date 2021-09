Bayerns Nagelsmann über seine Leidenschaft für Fußball

Video: Champions League: "Wölfe" vor Duell mit Sevilla

Morgenmagazin. . 01:39 Min. . Das Erste.

Nach fünf Jahren Abwesenheit steht für das Team von Coach Mark van Bommel am Mittwochabend ein Heimspiel in der Champions League an. Gegner des VfL Wolfsburg ist der spanische Topklub FC Sevilla. | video