Die Signale von allen TV-Kameras müssten in Echtzeit aus allen Winkeln des Kontinents an einer zentralen Stelle landen. "Das ist wegen Verbindungsproblemen nicht möglich", sagte Roberto Rosetti. Der Vorsitzende der UEFA-Schiedsrichterkommission erklärte in der italienischen Sportzeitung "La Gazzetta dello Sport" den geplanten Ablauf bei den Spielen der Champions League.

Daher wird die UEFA auf die sogenannte "Van-Lösung" zurückgreifen, einen "Kölner Keller" wie in der Bundesliga gibt es nicht. Dabei sitzt der Video-Assistent in einem Übertragungswagen am Stadion und kann dort auf die zur Verfügung stehenden Kameraperspektiven zurückgreifen.

Der "Torrichter" wird abgeschafft

Keine Zukunft mehr sollen die zusätzlichen Schiedsrichter-Assistenten ("Torrichter") haben. "Sie sind inkompatibel mit dem Video-Assistenten", sagt Rosetti. "Der selbe Schiedsrichter hat manchmal den Video-Assistenten, manchmal den Torrichter, manchmal beides nicht - eine Konfusion."

Neben den Operatoren, die die Bilder bereitstellen, wird ein weiterer Assistent im Wagen sitzen. "Es wird einen Video-Assistenten und einen Assistenten geben", sagt Rosetti. Bei der WM hatte der Video-Assistent noch drei weitere Assistenten, in der Champions League wird es wie in der Bundesliga und anderen großen Ligen einer sein.

Zwayer, Aytekin und Brych können zum Einsatz kommen

Aus Deutschland kommen Felix Zwayer, Deniz Aytekin und Felix Brych für Spiele als Hauptschiedsrichter in der Champions League in Frage. Bayern München, Borussia Dortmund und Schalke 04 befinden sich im Achtelfinale der Champions League.

Erstmals zum Einsatz kommt der Video-Assistent damit am 12. Februar, wenn mit den Spielen AS Rom gegen FC Porto und Manchester United gegen Paris Saint-Germain die beiden ersten Partien des Achtelfinals ausgetragen werden.

Europa League ab 2020/21 mit Video-Assistent

Eigentlich wollte die UEFA den Video-Assistenten erst zur neuen Saison einführen. Die Vorverlegung des Starts wirkt nun wie eine Reaktion auf einige krasse Fehler im Halbfinale der Champions League 2017/18 sowie zuletzt in der Gruppenphase 2018/19.

Der Video-Assistent wird auch beim Endspiel der Europa League 2019 in Baku, bei der Endrunde der Nations League 2019 in Portugal und bei der Endrunde der U21-Europameisterschaft 2019 in Italien eingesetzt. Die UEFA plant außerdem, das System bei der in zwölf europäischen Städten verteilten EM 2020, in der Europa League 2020/21 ab der Gruppenphase sowie in der Endphase der Nations League 2021 anzuwenden.

Stand: 23.01.2019, 15:58