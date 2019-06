Der Jubel nach dem großen Triumph passte gut ins Bild: Während seine Teamkollegen wie wild über den Rasen von Madrid strümten, schritt Joel Matip eher nachdenklich durch das Stadion Bernabeu. Am Ort seines bisher größten sportlichen Triumphes genoss der in Bochum-Weitmar aufgewachsene Innenverteidiger des FC Liverpool eher still seinen Triumph. Champions League-Sieger 2019: Joel Matip, der Junge aus dem Ruhrpott.

Zum besten Spieler des Finals wurde offiziell sein Nebenmann Virgil van Dijk erklärt. Und die Jubelbilder aus der Kabine des FC Liverpool stellten auch die anderen Kollegen ins Internet. Das Auffälligste an Matip ist, dass er fast nie auffällt - selbst wenn er wie bei diesem viel umjubelten 2:0 (1:0)-Sieg gegen Tottenham Hotspur einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz war.

"War gar nicht so zufrieden"

"Ich war gar nicht so zufrieden mit meiner Leistung. Aber das ist mir heute egal", sagte der einzige deutsche Fußballprofi, der bei diesem Champions-League-Endspiel in Madrid dabei war. "Das ist einfach ein geiler Moment. Darauf haben wir ein Jahr hingearbeitet."

Dass der FC Liverpool schon nach weniger als zwei Minuten in Führung ging, veränderte das gesamte Drehbuch dieses Finals. Eine Hochgeschwindigkeits-Mannschaft, die sonst im "Heavy-Metal"-Stil über ihre Gegner herfällt, ließ die Spurs auf einmal kommen. Und das ging nur deshalb relativ mühelos gut, weil die Innenverteidiger Matip und van Dijk Tottenhams Stürmerstar Harry Kane aus dem Spiel nahmen und gerade der frühere Bundesliga-Profi des FC Schalke 04 auch noch im Spielaufbau mehrere kluge und entlastende Pässe spielte.