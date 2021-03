UEFA: Neuer Streit um Reform der Champions League - Entscheidung vertagt

Spitzenklubs wollen Champions League selbst vermarkten

Mehrere Quellen bestätigten, dass es dabei um die Vermarktungsrechte der Champions League geht. Demnach fordern die Spitzenklubs die Umsetzung eines Plans, über den kürzlich die Financial Times berichtete. Ein gemeinsames Unternehmen von ECA und UEFA soll demnach in Zukunft die kommerziellen Rechte an dem Wettbewerb halten und vermarkten, während allein die Organisation des sportlichen Wettbewerbs bei der UEFA verbleibt. Alle Fernsehverträge oder Geschäfte mit Sponsoren würden über die ECA laufen.

Eine ähnliche Firma gibt es seit 2017 mit der "UEFA Club Competitions SA" bereits, 50 Prozent der Stimmrechte liegen dort bei der ECA. Doch bislang hat sie nur beratenden Charakter. Die Financial Times zitierten Manchester Uniteds Vize-Vorstand Ed Woodward so: "Mit einer Veränderung des Spielmodus erwarte ich eine größere Einbeziehung der Klubs in die Leitung und Kontrolle des Wettbewerbs". Die UEFA-Leitung ist Informationen der Sportschau zufolge von dem Plan nicht vollständig überzeugt, was zu dem neuen Konflikt führte.

Ein Investor für die Champions League als mögliche Folge

Die Maßnahme würde grundsätzlich den Einstieg von Investoren ermöglichen, die nach Hoffnung der ECA mehr Geld bereitstellen würden als die UEFA derzeit einnimmt. Im Zeitraum 2018 bis 2021 belaufen sich die Einnahmen der UEFA aus den Klubwettbewerben auf etwa 3,25 Milliarden Euro, von denen rund zwei Milliarden an die Klubs aus der Champions League gehen.

ECA-Chef Andrea Agnelli sagte bei der Generalversammlung der Organisation auf eine Öffnung der Champions League für Investoren, dass er dies "nicht ausschließen" wolle. Man müsse sich das aber "genau ansehen". Ein Bruch der Spitzenklubs mit der UEFA und die Gründung einer geschlossenen Super League mit dem Geld von Investoren gilt seit Jahren als Drohgebärde der Klubs an die UEFA, um eine Umgestaltung der Wettbewerbe zu ihren Gunsten zu erreichen. Zuletzt wurde von einem sechs Milliarden Euro schweren Versuch zur Gründung einer Super League durch die amerikanische Bank JP Morgan berichtet. So könnte eine Super League unter dem Dach der UEFA entstehen.