Top-Gegner für Gladbach und Leipzig, Bayern-Los machbar

Während Bayern München gegen Lazio Rom spielt, trifft Borussia Mönchengladbach auf Manchester City. RB Leipzig spielt gegen den FC Liverpool, Borussia Dortmund hat den FC Sevilla als Gegner.

Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon, bei der der frühere BVB-Profi Stephane Chapuisat die Lose zog. Borussia Dortmund und Bayern München haben als Gruppensieger im Rückspiel Heimrecht. Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig treten im Hinspiel zu Hause an.