Thomas Tuchel - immer noch in Paris

Wäre es so gekommen, wie es ein Großteil der französischen Fußball-Medien im Februar vorhergesagt hatte - dann wäre Thomas Tuchel jetzt nicht in Lissabon und würde sich als PSG -Coach auf sein erstes Champions-League-Halbfinale vorbereiten. Sondern wahrscheinlich in einem einjährigen Sabbatical, weit weg vom Profifußball. So wie er es schon einmal praktiziert hat, nachdem es ihn wegzog aus Mainz, vor seiner ersten großen Station bei Borussia Dortmund.

Im Februar, vor dem Achtelfinalduell gegen seinen Ex-Klub, galt Tuchels Rauswurf in Paris jedenfalls schon als beschlossene Sache. Es rumorte beim Pariser Vorzeigeklub, dem Prestige-Objekt der katarischen Klubbesitzer, die seit der Übernahme 2011 laut Medienberichten mehr als eine Milliarde Euro in den Klub gepumpt haben, für Mega-Stars wie Neymar und Kylian Mbappé.

Konflikte an allen Fronten

Am erklärten Ziel der PSG-Bosse, endlich die Champions League zu gewinnen, drohte auch Tuchel zu scheitern, wie eine Reihe prominenter Vorgänger. Die Stars schienen dem deutschen Coach auf der Nase herumzutanzen: Tuchel musste einen Streit mit Mbappé entschärfen und aus den Medien erfahren, dass Neymar in einem Pariser Nachtklub schon einmal seine Geburtstagsparty vorverlegt hatte.

Glaubt man insidern, wie dem der PSG-Reporter von "L’Equipe", hatte Tuchel die Kontrolle über die Mannschaft ohnehin bereits im Vorjahr verloren: Nach dem denkwürdigen Achtelfinal-Aus in der Königsklasse gegen Manchester United, als PSG im Prinzenpark einen 2:0-Vorsprung aus dem Hinspiel hergab.

Überdies soll Tuchel auch mit Sportdirektor Leonardo über Kreuz liegen, der angeblich schon längst Massimiliano Allegri als Nachfolger ausgeguckt hat. Auch bei Transferentscheidungen verfolgt der Brasilianer Leonardo seinen eigenen Plan, die Trennung von Routinier Thiago Silva und der Verkauf von Abwehr-Juwel Tanguy Kouassi zum FC Bayern sollen gegen Tuchels Willen über die Bühne gegangen sein.

PSG mit Herz und Mentalität gegen Bergamo

Dass der mehrfach angezählte Tuchel vor dem Halbfinal-Duell gegen Leipzig immer noch als PSG-Coach amtiert, mag deshalb durchaus überraschen. Natürlich hat es auch mit dem Last-Minute-Sieg im Viertelfinale gegen Bergamo zu tun: Da zeigte das als zusammengekauftes Ego-Shooter-Team geltende PSG auf einmal großes Herz - und drehte einen Rückstand in den am Ende verdienten Sieg.

Vor allem Neymar rannte und kämpfte, als hätte er auf einmal das Mentalitäts-Monster in sich entdeckt. Den angeschlagenen Mbappé brachte Tuchel spät, aber nicht zu spät, um dem Spiel in den Schlussminuten die entscheidende Wende zu geben. Im Anschluss feierten beide Stars euphorisiert gemeinsam mit dem Coach, von gegenseitigem Misstrauen keine Spur.

Coronapause gut genutzt

Tuchel hat die lange Spielpause nach dem Abbruch der Saison in Frankreich augenscheinlich auch dazu genutzt, an der Atmosphäre im Team zu arbeiten. Neymar, der während des Lockdowns daheim in Brasilien an seiner Fitness gearbeitet hat, zeigte sich nach der Rückkehr nach Paris gelöst, die Mannschaft sei für ihn wie eine Familie. Das gute Verhältnis zu den anderen wichtigen Spielern im Team wie Thiago Silva oder Marquinhos sei auch verantwortlich dafür, dass Neymar sich auf einem anderen Niveau präsentiere, sagte Tuchel.

Aber es ist sicherlich auch der Verdienst des Trainers, der in seiner zweiten Saison in Paris offenbar die richtige Ansprache gefunden hat. Im Wissen, dass sich ein Bling-Bling-Fußballer wie Neymar ohnehin nicht komplett einfangen lässt. Nach außen hat sich Tuchel immer vor seinen Topstar gestellt, so auch vor dem Spiel gegen Leipzig: "Er ist unser Anführer. Mit seiner Klasse, seinem Selbstvertrauen, seiner Angriffslust. Er bringt alles mit, was wir von jemandem brauchen, der vorangeht" , sagte Tuchel und hob auch die "besondere Verbindung" mit Sturmpartner Mbappé hervor: "Das sind zwei Spieler, die in der Offensive immer den Unterschied ausmachen können."

Es zählt nur der Titel in der Champions League

Tuchel hat es mit PSG bis ins Halbfinale geschafft, als erster Coach, seitdem das große Geld aus Katar fließt. Bei seinen Auftritten zuletzt war darüber durchaus Genugtuung zu erkennen, angesichts seiner zahlreichen Kritiker und auch internen Widersacher. Sportdirektor Leonardo hat dem Coach, dessen Vertrag an der Seine noch bis 2021 läuft, sogar eine Jobgarantie über das Saisonende hinaus gegeben.

Vier Titel hat Tuchel mit PSG in dieser Saison schon gewonnen - macht sich aber keine Illusionen darüber, dass für die Klubführung allein der fünfte zählt: der Gewinn der Champions League. Klublegende Rai erinnerte bei "L’Equipe" daran, dass PSG zuletzt vor 25 Jahren im Halbfinale der Königsklasse stand: "Es ist einfach an der Zeit, dass sie den Champions-League-Pokal holen."

