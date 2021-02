Warum musste Flick erst 53 Jahre alt werden?

Auch Thomas Tuchel vom FC Chelsea gehört in diese Riege, viele würden auch Ralf Rangnick dazu zählen. Joachim Löws Ruf litt in den vergangenen Jahren national, aber er führte Deutschland vom Rumpelfußball zur Weltmeisterschaft 2014. An seiner Seite war Hansi Flick, der den FC Bayern in schwieriger Phase übernahm und seitdem sechs Titel gewann.

Das ist eine überragende Leistung, sie zieht allerdings auch die Frage nach sich, warum Flick erst 53 Jahre alt werden musste, um im Dezember 2019 als Cheftrainer auf die große Bühne zu treten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Zehn von 18 Bundesligisten vertrauen derzeit einem deutschen Trainer, darunter die vier Teilnehmer der Champions League. Die Staatsbürgerschaft ist bei der Qualität von Fußballtrainern nicht von Relevanz, mögliche Sprachbarrieren könnten hingegen eine Rolle bei der Auswahl spielen. Einflüsse von Trainern aus anderen Ländern können sehr belebend sein. Aber eine Zunahme von ausländischen Trainern in der Bundesliga ist auch ein Indikator dafür, dass in anderen Nationen etwas besser gemacht wird.

Vor zehn Jahren noch 16 deutsche Trainer in der Bundesliga

Am letzten Spieltag der Bundesligasaison 2015/16 war das Verhältnis bei elf deutschen zu sieben ausländischen ähnlich wie heute. Nochmal fünf Jahre früher waren am letzten Spieltag allerdings nur zwei ausländische Trainer für einen der 18 Klubs tätig.

In der aktuellen Saison verpflichtete der 1. FSV Mainz 05 den Dänen Bo Svensson, nachdem er die Deutschen Achim Beierlorzer und Jan-Moritz Lichte beurlaubt hatte. Der FC Schalke 04 trennte sich von David Wagner (auch US -Staatsbürger, aber Fußballlehrer-Lizenz vom DFB ) und Manuel Baum, um den 66 Jahre alten Schweizer Christian Gross zu verpflichten, der zuvor sechs Jahre lang in Saudi-Arabien und Ägypten trainiert hatte.

EIn Schweizer, ein US-Amerikaner, ein Niederländer und ein Österreicher im Gespräch

Als Nachfolger von Rose in Gladbach werden Gross' Landsmann Gerardo Seoane von den Young Boys aus Bern, der Niederländer Erik ten Hag von Ajax Amsterdam und Jesse Marsch hoch gehandelt. Der US-Amerikaner folgte bei RB Salzburg auf Rose.

Mit Adi Hütter, derzeit bei Eintracht Frankfurt, soll auch ein Österreicher mit Salzburger Vergangenheit zur Auswahl stehen. Ihm könnte, auch dieses Gerücht hält die Küche parat, Seoane gegebenenfalls in Frankfurt folgen.

Hype nahm schnell ab

Aus dem Rennen scheint Florian Kohfeldt zu sein. Der Trainer von Werder Bremen wurde sogar mal als Kandidat in Dortmund gehandelt. Um den jungen, eloquenten Fußballlehrer war mal ein Hype entstanden, der inzwischen deutlich abnahm. Ähnlich war es bei Domenico Tedesco, beim FC Schalke 04 zunächst sehr erfolgreich. Dass er den Fußballlehrer-Lehrgang mit der Note 1,0 als Jahrgangsbester 2016 abschloss, brachte ihm in der Phase des Misserfolgs Spott statt Anerkennung ein.

Der Lehrgang, der im Jahr 2021 wegen der sich noch im Bau befindlichen Akademie des Deutschen Fußball-Bundes ausgesetzt wurde, ist inzwischen anders aufgebaut als zu Zeiten von Tedesco.

Reformen beim Fußballlehrer-Lehrgang

Schon vor der Corona-Pandemie war damit begonnen worden, verstärkt auf digitales Lernen zu setzen. So soll den Trainern, die meistens schon einen Job im Profibereich haben, mehr Zeit mit der eigenen Mannschaft gegeben werden. Weniger Präsenz in der Sportschule und künftig an der Akademie, dafür mehr Praxis, ist eine der Reformen, die vom DFB angestoßen wurden.

Dessen Direktor Oliver Bierhoff hatte beim Bundestag des Verbandes 2019 eingestanden: "Wir haben in den vergangenen Jahren zu ähnliche Trainertypen ausgebildet." Ähnlich wie bei den jungen Spielern, die zu früh in eine bestimmte Richtung gelenkt wurden, ist dadurch Vielfalt und Individualität verloren gegangen.

Christian Eichner, Trainer des Zweitligisten Karlsruher SC , sprach mit der Sportschau in einem ausführlichen Interview über die Reformen, die er selbst im 2020 abgeschlossenen Fußballlehrer-Lehrgang erlebte.

"Es wurde an den Stellen reduziert, die du vielleicht in einer tagtäglichen Trainerarbeit nicht zwingend immer brauchst, also was beispielsweise Medizin oder Ernährung anbelangt" , so Eichner. Dafür gebe es in den Stäben Spezialisten, der Cheftrainer könne sich somit mehr auf das Erlernen seines Kerngeschäfts konzentrieren.