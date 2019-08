Live-Ticker - die Auslosung der Gruppenphase in der Champions League

18:18 Uhr: Es wird noch viel Smalltalk gehalten. Es zieht sich etwas.

18:15 Uhr: Wesley Sneijder kommt auf die Bühne. Er soll u.a. die Lose ziehen. Auch Ex-Torhüter Petr Cech hilft Sneijder dabei.

18:10 Uhr: Jetzt wird der Finalort vorgestellt: das Atatürk-Olympiastadion in Istanbul. Hamit Altintop, der Botschafter für das Stadion, bringt dann auch gleich den Pokal mit.

18:07: Jetzt wird erstmal der Präsidenten-Preis vergeben. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin wird diesen an Eric Cantona übergeben.

18:03 Uhr: Die Zeremonie hat begonnen. Jetzt gibt es erstmal ein Werbfilmchen für den Wettbewerb.

18 Uhr: Herzlich willkommen zum Live-Ticker von sportschau.de. Die Freude auf die neue Champions-League-Saison steigt. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig sind in dieser Spelzeit die deutschen Vertreter. Aber bevor es losgeht müssen erst noch die Lose gezogen werden. Traditionell wird das in Monaco gemacht. In wenigen Augenblicken geht es los.

Stand: 27.08.2019, 15:17