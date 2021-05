Super League und Champions League - Konflikte toben weiter

Umstritten bleibt, ob es wirklich 100 Spiele mehr sein müssen in der Champions League, denn dadurch würden nationale Wettbewerbe weniger Termine haben und möglicherweise geringere Chancen auf TV-Geld haben. Zudem geht es um die generelle Geldverteilung, bei der die Ligen darauf hoffen, dass es mehr Geld für Mannschaften gibt, die nicht am Europapokal teilnehmen. Dass soll eine finanzielle Schieflage und immer größere Langeweile in den Ligen zumindest bremsen. Aus UEFA-Kreisen ist allerdings zu hören, dass sich vor dem Ende der Europameisterschaft im Sommer in diesem Bereich nichts entscheidendes tun wird.

Die Fans: Mit neuer Macht in die UEFA