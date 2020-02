Die Herausforderung könnte größer nicht sein: Beim Unterfangen, den ersten Einzug in ein Champions-League-Viertelfinale zu schaffen, empfängt der SSC Neapel am Dienstagabend (25.02.2020) den FC Barcelona.

Nachdem in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils nach der Gruppenphase Endstation war, wollen die Italiener nun im Hinspiel die Weichen für ein Weiterkommen stellen. Dabei ist die Champions League eine Bühne, auf der sich das Team von Trainer Gennaro Gattuso vom grauen Ligaalltag ablenken kann.

Wenig Hoffnung auf Champions League

Nach 25 Spieltagen in der Serie A steht Neapel auf Tabellenplatz sechs. Der Sieg am Freitagabend bei Brescia Calcio (2:1) war erst der zehnte Erfolg in dieser Saison - Juventus Turin steht bei 19. Der Abstand zu den Abstiegsrängen (14 Punkte) ist geringer als der zu Tabellenführer Juventus (24). Wenn kein Wunder mehr passiert, gibt es in der kommenden Saison eine Auszeit von der Champions League.

Zurückzuführen ist die derzeitige Situation vor allem auf die schwache Hinrunde. Trainer Carlo Ancelotti, heute beim FC Everton, wurde Ende des vergangenen Jahres nach neun Spielen ohne Sieg entlassen. Gattuso als Nachfolger kam für viele Experten überraschend.

Nach seiner zweiten Partie, einer 0:2-Pleite gegen den AC Florenz, bezeichnete der exzentrische Italiener seine Mannschaft als "krank" und rief den "Tiefpunkt" aus. Es folgten fünf Siege aus sechs Spielen - darunter ein 2:1-Erfolg gegen Juventus. Gattuso erreichte die Mannschaft, schaffte die Wende.

Demme als Symbolbild des Wandels

Ein Garant für die Wende: Diego Demme. Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der auch einen italienischen Pass besitzt, kam im Januar für rund zwölf Millionen Euro aus Leipzig und fügte sich gleich prächtig ein. Im defensiven Mittelfeld sichert der 28-Jährige neben Fabián Ruiz und Eljif Elmas ab. Gegen Genua feierte er sein Tor-Debüt.

Für den gebürtigen Herforder war der Wechsel eine Herzensangelegenheit. Schon als Kind trug er das Trikot des Vereins aus der Stadt, aus der sein Vater stammt. Gattuso hatte er stets als sein spielerisches Vorbild bezeichnet - über Kampf und Leidenschaft zum Erfolg. Für dieses Abenteuer gab er eine solide und wichtige Rolle im Leipziger Team auf.

Am Dienstagabend steht das nächste große Highlight an. Gelingt die Sensation, könnte schon bald ein Wiedersehen mit den ehemaligen Leipziger Kollegen auf dem Programm stehen.

Stand: 24.02.2020, 17:30