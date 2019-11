Audio: Broich und Polenz: CL-Ausblick #4 - FC Bayern & Bayer Leverkusen

Sportschau. . 25:40 Min. . ARD.

Der "Täglich grüßt das Murmeltier " - Spieltag der Champions League Vorrunde steht an. Auf die deutschen Clubs warten dieselben Gegner wie vor zwei Wochen, nur die Stadien werden gewechselt. Bayern München kann in Spiel 1 nach Niko Kovac gegen Piräus das Achtelfinale klar machen und Bayer Leverkusen hofft gegen Atletico Madrid weiter auf den ersten Sieg. Es ist also jede Menge Musik drin in: "Broich und Polenz" - der Champions League Ausblick #4. Dieses Mal mit Thomas Broich | audio