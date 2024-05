Konflikt mit FIFA "Die Grenze ist erreicht" - Spielergewerkschaft kritisiert Belastung Stand: 31.05.2024 15:36 Uhr

Die Spielergewerkschaft FIFPRO hat vor dem Champions-League-Finale die Belastung der Spieler kritisiert. Julian Brandt und Federico Valverde absolvierten die meisten Partien bei Borussia Dortmund und Real Madrid. Generell steigt auch die Belastung für junge Spieler wie Florian Wirtz und Jude Bellingham - die neue Klub-WM und die neue Champions League könnten das Problem weiter verstärken.

Mit Blick auf das Champions-League-Finale am Samstag (01.06.2024) in London veröffentlichte FIFPRO Zahlen zur Belastung der Spieler. Die größte Zahl an Spielen absolvierte bei Borussia Dortmund in dieser Saison Julian Brandt. Für den BVB und die deutsche Nationalmannschaft spielte er in Wettbewerben und Freundschaftsspielen 58 Mal. Federico Valverde spielte bei Real Madrid sogar 64 Mal.

FIFPRO warnt vor dem Verletzungsrisiko, aber auch vor weiteren Gefahren. "Die psychische Gesundheit der Spieler steht auf dem Spiel, wenn wir diesen Weg weitergehen", sagte Dr. Darren Burgess, Mitglied eines Beratungsgremiums der Spielergewerkschaft. "Die Belastungsgrenze ist erreicht", teilte FIFPRO mit.

Maximale Spielzahl Bundesligaspieler 2024/25 Wettbewerb max. Spiele Bundesliga 34 DFB-Pokal 6 DFL Supercup 1 Champions League 17 UEFA Supercup 1 Klub-WM 7 Länderspiele 12 Summe 78

Konflikt mit der FIFA verschärft sich

Zuletzt hatte FIFPRO gemeinsam mit dem Weltverband der nationalen Ligen, in dem auch die Bundesliga organisiert ist, einen öffentlichen Konflikt mit der FIFA ausgetragen. Die Forderung: Die neue Klub-WM mit 32 Teams, die ab 2025 alle vier Jahre im Sommer ausgetragen werden soll, müsse abgesetzt und neu verhandelt werden. Während für FIFPRO die Belastung das Problem ist, fürchten die Ligen weitere Konkurrenz durch die FIFA im Kampf um TV-Geld und freie Termine. FIFPRO und die Ligen drohten der FIFA mit rechtlichen Schritten.

Die FIFA wies den Vorwurf zurück und ließ durchblicken, dass sie andere Interessenvertreter in der Pflicht sieht, den Kalender zu entlasten. Die UEFA weitet beispielsweise den Europapokal ab der kommenden Saison aus, dabei gibt es für Spitzenspieler bis zu vier Spiele zusätzlich.

Anzahl Spiele im Europapokal Wettbewerb bis 2023/24 ab 2024/25 Champions League 125 189 Europa League 141 189 Conference League 141 153

Chef der Premier League: "es reicht"

Die FIFA re-postete nach der FIFPRO-Veranstaltung einen Beitrag bei X vom FIFA-Kongress, in dem FIFA-Präsident Gianni Infantino vorrechnet, dass die FIFA nur ein Prozent der Spiele der Topklubs organisiere.

Die FIFPRO-Veranstaltung wurde auch von Vertretern der nationalen Ligen besucht. "Wir können nicht noch mehr Wettbewerbe spielen oder den Wettbewerben weitere Spiele hinzufügen", sagte Spaniens Ligapräsident Javier Tebas. Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League, sagte: "Wir haben keinen Glauben daran, dass sich etwas ändern wird. Wenn man das Gefühl hat, dass einem nicht zugehört wird, ist das frustrierend. Wir sind der Meinung: es reicht."

Richard Masters, Geschäftsführer der Premier League

Junge Spieler früher stärker gefordert

Ein größerer Kader kann, muss aber nicht zu Entlastung der Spieler führen. FIFPRO berichtete, dass ein Stamm von je rund acht Spielern in den Klubs die Hälfte der Spielzeit bestreitet, der restliche Kader die andere Hälfte.

FIFPRO wies auch auf die steigende Belastung junger Spieler hin. In Deutschland verglich die Gewerkschaft die Zahl der Minuten, die Spieler vor ihrem 21. Geburtstag im Profifußball absolviert haben. Florian Wirtz hat fast dreimal so viele Minuten gespielt wie Michael Ballack im selben Alter.

Spielminuten vor dem 21. Geburtstag Deutschland (Quelle: FIFPRO) Spieler Minuten Michael Ballack 4.175 Thomas Müller 5.270 Bastian Schweinsteiger 6.237 Lukas Podolski 8.679 Florian Wirtz 11.495

In England hat Jude Bellingham mehr als viermal so viele Minuten gespielt wie David Beckham zu dieser Zeit. Vinicius Junior von Real Madrid wird im Juli 24 Jahre alt.

Spielminuten vor dem 21. Geburtstag England (Quelle: FIFPRO) Spieler Minuten David Beckham 3.929 Frank Lampard 6.987 Steven Gerrard 7.034 Michael Owen 11.719 Wayne Rooney 15.481 Jude Bellingham 18.486

FIFPRO verglich die Zahl der Spiele, die er bislang absolviert hat mit der Bilanz von Ronaldino im selben Alter. Mit 344 Spielen hat Vinicius Junior mehr als doppelt so viele Spiele wie Ronaldinho (162).