Souveräner Champions-League-Auftritt Noch ein Sieg der Bayern - Achtelfinaleinzug Stand: 12.10.2022 23:42 Uhr

Bayern München hat am Mittwoch (12.10.22) einen weiteren Sieg gegen Viktoria Pilsen gefeiert und damit das Ticket für den Achtelfinaleinzug in der Champions League gebucht. Am Rande des 4:2-Erfolgs gab es scharfe Proteste der Bayern-Fans.

Sadio Mané eröffnete den Torreigen früh (10. Minute), Thomas Müller legte wenig später nach (14.), Leon Goretzka (25., 35.) erhöhte auf 4:0. In der zweiten Hälfte reduzierten die Münchner ihr Tempo und mussten zwei Gegentreffer durch Adam Vlkanovy (62.) und Jan Kliment (75.) hinnehmen.

München auf sechs Positionen verändert

Nachdem späten Ausgleichstreffer gegen Dortmund, der bei den Bayern heftige "Schmerzen" bei der Beurteilung der derzeitigen Verfassung verursacht, legten die Gäste aber vom Anstoß an konzentriert los. Coach Julian Nagelsmann hatte sein Team notgedrungen auf sechs Positionen umbauen müssen: Anstelle von Manuel Neuer, Mathis de Ligt, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Serge Gnabry (allesamt nicht im Kader) und Marcel Sabitzer (Bank) beginnen Sven Ulreich, Noussair Mazraoui, Josip Stanišić, Joshua Kimmich, Kingsley Coman und Müller.

Bei der ersten Chance in der dritten Minute schoss Leroy Sané den Ball nur knapp am linken Pofsten vorbei.

Luftige Flügel bei den Tschechen

Doch nur kurze Zeit später begann das muntere Toreschießen. Eingeleitet wurden die ersten drei Bayerntore allesamt über die Flügel eingeleitet. Zuerst hatten Mané und Kingsley Coman auf der linken Seite freie Bahn: Mané vollendete nach Doppelpass mit Leon Groetzka selbst, Coman bediente den freistehenden Müller in zentraler Position. Und dann schlug Goretzka zweimal zu.

Goretzka wurde bei seinem ersten Treffer von der rechten Seite bedient, nächster Assist von Thomas Müller, beim zweiten Mal steckte Leroy Sané einen Präzisionspass aus zentraler Position auf den startenden Goretzka durch, der den bedauernswerten Pilsen-Keeper Jindrich Stanek mit einem Lupfer überwand. Es war Pilsens 16. Gegentreffer im vierten Champions-League-Auftritt in diesem Jahr.

Zu diesem Zeitpunkt hatte zum einen Müller den Platz schon verlassen, nachdem er sich kurz vor seiner Torvorbereitung verletzt hatte. Die Muskulatur im Rücken habe zugemacht, sagte Trainer Nagelsmann nach dem Spiel bei DAZN, es sei nichts, was Sorgen bereiten müsse. Zum anderen vergab Mosquera leichtfertig die große Chance zum ersten Tor für die Tschechen, nachdem Ulreich und Goretzka den Ball im eigenen 16er vertändelt hatten.

Goretzka fast mit dem Dreierpack - doch Pilsen jubelt

Kurz nach dem Seitenwechsel vereitelte Viktoria-Tormann Stanek mit einer Parade bei einem Fernschuss Goretzkas dritten Treffer. Doch nicht die Bayern freuten sich über den nächsten Treffer, sondern diesmal konnten die Fans des Gastgebers jubeln.

Denn nach einer ungenutzten Doppelchance von Erik Jirka und Ludk Pernica traf Vlkanova von der Strafraumgrenze aus per Flachschuss unhaltbar ins linke Eck.

In der Folge verlor der deutsche Rekordmeister seine Dominanz in der Partie, auch, weil viele Wechsel den Rhythmus des Nagelsmann-Teams brachen. Und Pilsen nutzte dies aus: Libor Holik enteilte auf der rechten Abwehrseite der Münchner dem erst 16 Jahre alten Paul Wanner und passte auf den Elfmeterpunkt, wo Kliment schön abnahm und einschoss.

Doppel-Alu der Münchner

Aufgeschreckt vom zweiten Gegentreffer drängten die Bayern auf Tor Nummer fünf: Zuerst lenkte Torwart Stanek einen Schuss von Ryan Gravenberch an den Pfosten, wenig später zielte Mathys Tel aufs Pilsener Tor und traf dabei die Latte. Es waren die letzten Chancen der Gäste. Bayern München feierte damit den vierten Erfolg im vierten Spiel, den vorzeitigen Achtelfinaleinzug und ist seit elf Gruppenspielen in der Königsklasse unbesiegt. "In der Gruppe mit zwölf Punkten - das ist schon nicht schlecht" , kommentierte Nagelsmann die Leistung seiner Mannschaft bei DAZN.

Heftige Fan-Proteste der Bayern wegen Wucher bei den Eintrittspreisen

Rund um die Partie protestierten die organisierten Fans von Bayern München scharf gegen die überteuerten Eintrittspreise für die Partie in Pilsen. "500 Prozent Preiserhöhung? F.... euch! ", lautete die Überschrift einer Mitteilung des Club Nr. 12 und der Gruppen der Südkurve. Im Stadion wiederholten sie diese Wendung. Außerdem blieben die Fans dem Gästeblock bis zur 12. Spielminute aus Protest fern.

Pilsen wird vorgeworfen, sein in der tschechischen Liga übliches Preisniveau mit der günstigsten Gästekarte für 70 Euro um 500 Prozent erhöht zu haben. Es sei "eine Schande" und "eine Respektlosigkeit, wie hier den Fans in die Tasche gegriffen wird" , hieß es in dem offenen Brief. Die Preisdeckelung der UEFA mit einer Obergrenze von 70 Euro für das günstigste Gästeticket sei "nutzlos" und Pilsen nur ein Beispiel unter vielen dafür, dass es eine strengere Regulierung brauche.