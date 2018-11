Wenn die TSG Hoffenheim spielt, dann ist zurzeit fast immer Spektakel geboten. In der Bundesliga hieß es für die Kraichgauer gegen Hertha BSC nach 90 Minuten 3:3 - sinnbildlich für die starke Offensivarbeit der TSG, aber auch bezeichnend für die anfällige Defensive. Zunächst verteidigte Hoffenheim gegen Donezk ordentlich, befand auch Trainer Julian Nagelsmann nach dem Spiel bei DAZN: "Wir haben super verteidigt. Wir hatten in der ersten Hälfte nur zwei Situationen, die wir nicht verteidigt bekommen haben." Doch Nagelsmann sollte auch im Champions-League-Rückspiel der Gruppenphase gegen Schachtjor Donezk nicht von einem nervenaufreibenden Hin und Her verschont bleiben.

Schon in den ersten 20 Minuten war es für die 24.000 anwesenden Zuschauer in der Rhein-Neckar-Arena ein attraktives, weil von beiden Mannschaften offensiv angegangenes Spiel.

Doppelschlag schockt die TSG, Kramaric antwortet blitzschnell

Zunächst jubelten allerdings nur die mitgereisten Fans aus der Ukraine: Ismaily schockte in der 14. Spielminute nach einem Doppelpass mit Taison die TSG direkt im ersten, gut vorgetragenen Angriff mit der Führung für die Gäste zum 1:0. Nur etwa 90 Sekunden später klingelte es schon wieder im Kasten von Hoffenheims Torwart Oliver Baumann, als Taison nach einem Steilpass durch die Lücke der hoch stehenden TSG-Abwehr alleine auf das Tor zulief und selbst vollstreckte.

Zu einem wahrlich furiosen Beginn wurde es, als Andrej Kramaric nach einem langen Ball von Ishak Belfodil frei vor Donezks Schlussmann Anryi Pyatov auftauchte und sehenswert per Lupfer zum 1:2 (18.) aus Hoffenheimer Sicht traf.

Unbändige Hoffenheimer Moral wird belohnt

Hoffenheims Stürmer Adam Szalai und Belfodil wurden phasenweise tatkräftig von Kerem Demirbay, Kramaric und Steven Zuber unterstützt, teils standen alle in einer Art 4-1-5 auf derselben Höhe und lauerten auf Pässe in die Schnittstelle. Eine sehr offensive Spielweise, die auch Gefahren durch Konter barg, die Schachtjor allerdings nicht konzentriert genug zu Ende spielte.