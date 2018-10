Handelfmeter? Diskussionsbedarf bei Nagelsmann

Ermin Bicakcic musste weichen, Nagelsmann brachte Shootingstar Nelson. Die Marschroute lautete: Angriff. Ein vermeintliches Handspiel gut zehn Minuten vor Spielende im Strafraum der Franzosen sah Trainer Nagelsmann durchaus als ahndungswürdig an: "Für mich ein klarer Elfmeter, den wir kriegen können." Doch der Pfiff blieb aus und der TSG lief die Zeit davon.