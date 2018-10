Blitzstart für Hoffenheim

Die Partie war kaum angepfiffen, da gingen die Hoffenheimer in Führung. Karem Demirbay passte den Ball nach 40 Sekunden in die Schnittstelle der Manchester-Abwehr, Ishak Belfodil startete im richtigen Moment und schob den Ball ganz souverän an City-Torhüter Ederson vorbei. Das Glücksgefühl der Nagelsmann-Elf dauerte aber nur sieben Minuten an, ehe Manchester City Ernst machte.

Sané wurde auf der linken Seite in die Tiefe geschickt. Der Angreifer spielt quer auf Kun Agüero, der sich noch gegen einen Verteidiger durchwurstelt und den Ball aus sechs Metern zum 1:1 ins Netz schiebt.

Gefürchtetes Passspiel von Manchester

Ab diesem Moment entfaltete sich das gefürchtete Passspiel der Engländer. Vor allem Leroy Sané auf der linken Seite sorgte für viel Wirbel. Hoffenheim schaltete nahezu ausschließlich in den Verteidigungsmodus. Torhüter Oliver Baumann verhinderte mehrfach mit Paraden gegen den überaus agilen Agüero einen Rückstand.

Hoffenheim spielte sehr diszipliniert und suchte das Glück in der Folge im Konterspiel, richtig gefährlich wurden die Hoffenheimer in der ersten Hälfte aber nicht mehr.

Posch mit schmerzhaftem Fehler

Nach der Pause konnten sich die Hoffenheimer ein wenig vom Dauerdruck des Gegners befreien und versuchten, erneut mit mit schnellem Umschaltspiel gefährlich zu werden. Eine Torchance sprang dabei aber nicht heraus.

Aber immerhin gelang es ihnen nun deutlich besser, das Guardiola-Team vom eigenen Tor fernzuhalten. Glück hatte Hoffenheim, dass Schiedsrichter Damir Skomina nicht auf Strafstoß entschied, als Torhüter Baumann Sané elfmeterreif gefoult hatte.

Die Hoffenheimer hatten die Partie zunehmend gut im Griff, ehe ein individueller Fehler von Stefan Posch zur Niederlage führte. Der Innenverteidiger verlor den Ball im Strafraum und David Silva traf vier Minuten vor dem Ende zur Entscheidung.