Der Favoritenschreck gewann das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur verdient mit 1:0 (1:0) und hat damit im Rückspiel am Mittwoch kommender Woche in der Johan-Cruyff-Arena alle Trümpfe in der Hand. Donny van de Beek (15.) traf in London für die Gäste, die im laufenden Wettbewerb bereits im Achtelfinale Titelverteidiger Real Madrid und im Viertelfinale Juventus Turin ausgeschaltet hatten.

"Haben nicht gespielt, was wir können"

"Wir haben nicht den Fußball gespielt, den wir spielen können. Wir wissen, dass wir es besser können. Im Rückspiel müssen wir anders auftreten. Hoffentlich können wir die Dinge in Amsterdam noch drehen" , sagte Spurs-Mittelfeldspieler Christian Eriksen. "Am Ende des Tages geht es darum, den Sieg einzufahren, das haben wir getan" , sagte Ajax-Kapitän Matthijs de Ligt.

Vor 60.000 Zuschauern im nagelneuen Tottenham-Stadion agierten die Gäste von Beginn an mutig und selbstbewusst und ließen Tottenham kaum zur Entfaltung kommen. Nach einer Viertelstunde nutzte dann der angeblich von Borussia Dortmund umworbene Mittelfeldspieler van de Beek ein gutes Zuspiel von Hakim Ziyech zur Führung.

Tottenham von Gegentreffer schwer geschockt

Tottenham traf der Gegentreffer ins Mark, erst in der 26. Minute verbuchte die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino durch den Spanier Llorente ein halbwegs vernünftige Chance. Ajax war aber weiter spielbestimmend und sorgte vor dem Tor von Weltmeister Hugo Lloris immer wieder für Gefahr.