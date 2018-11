Rodrigues hatte beinahe frei vor S04 -Torwart Alexander Nübel die beste Istanbuler Chance (26.), Rudy traf für Schalke noch den rechten Außenpfosten per Distanzschuss (39.). Auch sonst hätte Schalke durchaus noch erhöhen können und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Schalke zeigt vermisstes spielerisches Vermögen

Nach der Pause machte es zunächst den Anschein, Galatasaray wäre eher am Drücker. Doch Schalke nahm die Zweikämpfe weiterhin energisch an. Mark Uth erhöhte nur zwölf Minuten nach Wiederanpfiff auf 2:0 (57.) und schockte die Gäste abermals mit einem wohlplatzierten Schuss per Innenseite in die linke obere Ecke des Tores von Galatasaray. Beim Abschluss von Uth stand Breel Embolo haarscharf im Abseits hinter der Istanbuler Abwehrkette - und mehr oder weniger im Blickfeld von Muslera. Hier hätte der Linienrichter eventuell auf Abseits entscheiden können, die Fahne blieb aber unten.

Im Gegensatz zu vielen bisherigen Bundesliga-Partien ließ Schalke sich das Spielgeschehen nicht aus den Händen reißen und zeigte sich bemüht, selbst spielerisch die Überhand zu behalten. Die Lethargie, die noch gegen RB Leipzig für Unverständnis bei einigen Experten und Fans sorgte, blieb aus. Trainer Domenico Tedesco lobte seine Mannschaft für ein "intelligentes Spiel" . Er beteuerte jedoch ähnlich wie Heidel: "Wenn wir eins gelernt haben, dann, dass wir keinen Millimeter nachlassen dürfen."

Eine spielerische Renaissance war der Auftritt der Tedesco-Elf noch nicht, aber Schalke bewies, dass das vermisste spielerische Potenzial vorhanden ist. Stark in der Defensive, dazu eine gewisse Abgeklärtheit - der Sieg für Schalke war verdient. Der Aufwind in Gelsenkirchen hält an. Ein Sieg im vorletzten Gruppenspiel beim portugiesischen Meister FC Porto am 28. November würde schon den Einzug in die K.o.-Phase bedeuten.