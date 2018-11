Eine gehörige Portion Druck verschwand rund zehn Minuten vor Anpfiff des Spiels zwischen dem FC Porto und Schalke 04 ganz von alleine. Im Spiel um 18.55 Uhr hatte Lokomotive Moskau mit dem Ex-Schalker Jefferson Farfan ordentlich Schützenhilfe geleistet und durch einen 2:0 (1:0)-Sieg Galatasaray Istanbul einen Strich durch die Achtelfinal-Rechnung gemacht. Somit standen Schalke und Porto uneinholbar als Teilnehmer der K.o.-Runde fest, ohne selbst einen Meter gelaufen zu sein.

Immerhin ging es aber noch um den Gruppensieg und die damit verbundene, vermeintlich günstigere Ausgangslage fürs Achtelfinale.

Schalke verteidigt diszipliniert

Die Schalker Gäste begannen engagiert und diszipliniert, Stürmer Franco di Santo und Co. pressten zunächst früh. Porto wurde von der stabilen Grundordnung der Königsblauen in der Anfangsphase vor ein unlösbares Problem gestellt, doch nach einer Viertelstunde drängten die Portugiesen dann mehr ins Angriffsdrittel. S04 -Torwart Ralf Fährmann musste zweimal per Flugparade eingreifen. Nach vorne gelang Schalke wenig bis gar nichts.

In Spielminute 35 stürzte Stürmer Steven Skrzybski auf seine Schulter, konnte zunächst weitermachen, aber wurde dann vermutlich aufgrund einer davongetragenen Blessur von Trainer Domenico Tedesco in der Kabine gelassen. Für ihn startete Amine Harit in Hälfte zwei.

Doppelschlag innerhalb von drei Minuten

Nach der Pause konnte Schalke dann sämtliche in der Kabine besprochenen taktischen Ausrichtungen über Bord werfen, denn Eder Militao köpfte nach einer Eckstoßvariante zum 1:0 für Porto ein (52.). Nur drei Minuten später stand die Schalker Defensive dann für Jesus Corona Spalier, der nach Doppelpass mit Yacine Brahimi unbedrängt aus kurzer Distanz auf 2:0 (55.) erhöhen konnte.