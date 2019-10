Robert Lewandowski traf beim 3:2 in Piräus doppelt (34./62. Minute), Corentin Tolisso erhöhte zwischenzeitlich auf 3:1 (75.). Auch in der griechischen Hafenstadt kassierte der FCB wieder zwei Tore, von Youssef El-Arabi (23.) und Guilherme (79.). "Jeder Einzelne muss eine bessere Leistung zeigen. Das Problem ist, dass wir immer drei Tore schießen müssen, es ist ärgerlich, dass wir wieder zwei kassiert haben" , sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Die Bayern sind mit neun Punkten aber auf dem besten Weg ins Achtelfinale.

El Arabi schockt Bayern

Die Münchner knüpften im Hexenkessel des Karaiskakis-Stadion nicht an die 7:2-Gala bei Tottenham Hotspur an, sondern mehr an den Durchhänger im Bundesliga-Alltag seitdem. Der frühe Rückstand verkomplizierte die Aufgabe sogar noch. Müllers Grätsche gegen Kostas Tsimikas ging ins Leere. Der Grieche flankte und Hernández stand schlecht im Kopfballduell mit Landsmann El-Arabi. Manuel Neuers Rettungstat erfolgte hauchdünn hinter der Torlinie.

Nach dem 0:1 steigerten sich die Bayern, vor allem als Müller ins Zentrum rückte, Coutinho nach links und Serge Gnabry auf den rechten Flügel wechselte. Mit dieser Umstellung gelang das 1:1, als Müller volley auf das Tor hielt. José Sá im Tor der Griechen konnte nur abklatschen lassen und Lewandowski spekulierte genau richtig. Dennoch fehlte es weiterhin an Kreativität und Ideen bei den Bayern. Piräus verteidigte geschickt das eigene Tor.

Lewandowski bringt FCB auf Kurs

Zur Pause kam Tolisso für den angeschlagenen Javier Martinez in die Partie. Der Franzose sah zu Beginn vor allem mutige Griechen: Giorgos Masouras (46.) und Yassine Meriah (48.) verpassten den Ausgleich. Dann schlug das Verletzungspech beim FCB wieder zu: Lucas Hernández humpelte nach einem Zusammenprall mit Olympikos-Kapitän Omar Elabdellaoui in die Kabine und vergrößerte die Münchner Sorgen in der Abwehr.

Auf dem Feld lief es danach vorerst wieder rund: Nach Philippe Coutinhos Ecke war Müller der Kopfballvorbereiter für Lewandowski, der den Ball artistisch ins Tor stocherte. Für Bayerns Tormaschine war es Treffer Nummer 18 im 13. Saisonspiel. Die Bayern agierten glanzlos aber effektiv: wie beim dritten Treffer. Coutinhos Schuss wurde noch abgeblockt, im Anschluss zirkelte Tolisso den Ball überlegt ins Toreck. Die fehlende Souveränität in der Abwehr trat noch einmal beim Anschlusstreffer zu Tage, als Guilherme nicht am Distanzschuss gehindert wurde und Thiago diesen unhaltbar abfälschte.

dpa | Stand: 22.10.2019, 22:58