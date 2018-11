Im französischen Dauerregen von Lyon startete Hoffenheim vor etwa 55.000 Zuschauern ambitioniert in die Partie. "Wir werden wieder offensiv auftreten" , hatte TSG -Trainer Julian Nagelsmann vor dem Spiel versprochen - und stellte eine Sturmreihe bestehend aus Ishak Belfodil, Joelinton und Andrej Kramaric auf. Mit Offensivkraft zum Sieg, so der Plan. Florian Grillitsch spielte alleine auf der Sechserposition, Kerem Demirbay agierte eher auf der Acht.

Die verständliche Wahl einer offensiven Ausrichtung barg allerdings auch Risiken. Es kam zur etwas glücklichen Führung für Lyon durch den wieder fitten Offensivmotor Nabil Fekir (19. Spielminute), der den dritten Versuch einer ganzen Serie von Schüssen und Abprallern im Sechzehner schließlich eiskalt unten links im Tor von TSG-Torwart Oliver Baumann versenkte. Nagelsmann bilanzierte: "Wir hatten gute 20 Minuten zu Beginn des Spiels, haben uns danach aber einlullen lassen. Der Gegner kam zu einfach zu Chancen. Wichtig ist, dass man nach Ballverlusten ins Pressing kommt – da hatte Lyon zu oft zu viel Zeit."

Wenig später hatte Belfodil, dem nach einer Ecke der Ball vor die Füße fiel, weniger Abschlussglück und Lyons Schlussmann Anthony Lopes parierte aus kurzer Distanz (24.). Es war die bislang größte Chance für die Gäste.

TSG unbedarft, Ndombelé darf seelenruhig einschieben

Olympique erhöhte noch vor der Halbzeit durch Tanguy Ndombelé auf 2:0 (28.), riss dadurch binnen zehn Minuten das gesamte Spielgeschehen an sich. Hoffenheim legte eine gewisse Unbedarftheit an den Tag, niemand hatte in der Rückwärtsbewegung zum völlig frei stehenden Ndombelé aufgeschlossen.