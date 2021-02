Totale Kontrolle bei Manchester

Manchester kontrollierte die Partie über Ballbesitz mit seinem variablen Spiel. Zwar hatte auch der Favorit nicht die ganz großen Chancen, aber das Geschehen spielte sich hauptsächlich in der Gladbacher Hälfte ab. "Wir haben nicht so viel zugelassen. Aber es ist gegen sie unglaublich schwer" , meinte Borussia-Trainer Marco Rose.

Geduldig warteten die Engländer auf ihre Chance und die kam nach knapp einer halben Stunde. Nach einem Ballverlust der Gladbacher startete Silva von rechts in den Strafraum und nickte die maßgenaue Flanke von Joao Cancelo aus sieben Metern zum 1:0 ins Tor.

Chance Pléa - Tor Jesus

In Durchgang zwei traute sich die Borussia ein bisschen mehr, aber City blieb dominant. Nachdem Alassane Pléa dann ein richtige gute Chance hatte, als er eine Hereingabe von außen mit der Hacke knapp links am Tor vorbeidrückte, machte Manchester alles klar.

Der erneut sehr präsente Ilkay Gündogan verlängerte eine Cancelo-Flanke von links per Kopf in die Mitte. Dort musste Jesus nur zum 2:0 eindrücken (62.). Gladbach spielte die Partie mit Einsatz und Mut zu Ende. Nach einem Fehler von Rodri hatte der eingewechselte Hannes Wolf in der Nachspielzeit noch eine Chance, scheiterte aber unter Bedrängnis an Torwart Ederson. Die Ausgangslage für das Rückspiel konnte das Team von Rose damit nicht verbessern.

Hartes Programm vor der Brust

Bis zum Wiedersehen mit den "Skyblues" am 16. März zum Rückspiel hat Mönchengladbach drei harte Wochen vor sich. In der Bundesliga geht es als nächstes zu RB Leipzig (27.02.2021, 18.30 Uhr). Danach ist Borussia Dortmund im Viertelfinale des DFB-Pokals zu Gast (02.03.2021, live in der Sportschau im Ersten und als Livestream auf sportschau.de).