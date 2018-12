Dass es die letzten 90 Minuten in der Königsklasse diese Saison für Hoffenheim sein würden, war bereits vor der Partie klar. Umso leidenschaftlicher lehnte sich die TSG gegen den amtierenden englischen Meister Manchester City auf, um nach der zuletzt enttäuschenden 2:3-Pleite gegen Donezk doch noch das Minimalziel Europa League zu erreichen. TSG-Verteidiger Ermin Bicakcic hatte vor dem Spiel angekündigt: "Wir fahren nicht nach Manchester, um uns dort das Stadion anzusehen."

Vor 50.411 Zuschauern im Etihad Stadium auf der Insel musste zwingend ein Sieg her. Und im Parallelspiel war ein Sieg von Lyon über Donezk die zweite notwendige Bedingung für einen versöhnlichen Hoffenheimer Europapokal-Ausklang.

Hoffenheim erzwingt zunächst das Glück

Wie schon in den vergangenen Gruppenspielen nahm Hoffenheim früh das Zepter des Handelns in die Hand. Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann agierte energisch und war darauf bedacht, möglichst viele Spieler in Ballnähe zu bekommen, um einen Ballverlust der Gastgeber zu erzwingen. Viel Laufarbeit gepaart mit hoher Konzentration war die Devise der TSG, die in der 16. Spielminute erstmals ihr Glück erzwang.

Citys Verteidiger Aymeric Laporte riss im Zweikampf Hoffenheims Benjamin Hübner im Sechzehner nieder, Schiedsrichter Andreas Ekberg entschied auf Strafstoß. Andrej Kramaric verwandelte sicher zur 1:0-Führung (16.) und sorgte für einen Funken Hoffnung bei etwa 1800 mitgereisten Fans aus dem Kraichgau.

In der Folge riss Manchester das Spielgeschehen zunehmend an sich, wurde vor allem über Standards brandgefährlich und traf zweimal das Aluminium, außerdem rettete Baumann einmal mit einer großartigen Reaktion vor John Stones' Kopfball aus kurzer Distanz (21.). Die TSG-Offensivabteilung zog sich im weiteren Verlauf auf Kosten des Angriffspiels zurück, um dem Mittelfeld beim Verteidigen der blitzschnell gefahrenen Angriffe Manchesters zu helfen. City kontrollierte das Geschehen, hatte zwischenzeitlich 65 Prozent Ballbesitz.

Leroy Sané avanciert zum Matchwinner

Kurz vor der Halbzeit schlug dann die Stunde von Leroy Sané, der eine traumhafte Freistoßposition zentral vor dem Sechzehner zum 1:1-Ausgleich in der Nachspielzeit (45.+1) für die "Citizens" nutzte und Baumann keine Chance ließ.

Unmittelbar nach dem Pausentee hatte City innerhalb kürzester Zeit zwei Großchancen, Laporte scheiterte zweimal hintereinander an Baumann, anschließend verspielten Raheem Sterling, Bernardo Silva und Sané eine drei-gegen-zwei-Situation leichtsinnig.

Kurz darauf machten es Sterling, Gabriel Jesus und Sané bei einem Bilderbuch-Konter besser, Sané schnürte seinen Doppelpack (61.) und krönte seine Leistung. Die Räume für City wurden größer - sicherlich auch der enormen Laufarbeit Hoffenheims geschuldet, die zunehmend ihren Tribut forderte. Es blieb beim 1:2 aus Hoffenheimer Sicht.

Auch das Ergebnis des Parallelspiels machte der TSG einen Strich durch die Rechnung. Donezk und Lyon trennten sich 1:1 (1:0), Hoffenheim wäre somit auch bei einem Sieg Gruppenletzter geblieben. In allen Gruppenspielen der Champions League kassierte die TSG mindestens zwei Gegentore - zu viele für die Königsklasse. Und auch zu viele für die Europa League.