Die frühe Führung brachte jedoch nur kurzzeitig Ruhe in Leverkusens mitunter fahrige Defensive: Wendell leistete sich einen katastrophalen Querpass im eigenen Strafraum, Anton Miranchuk spitzte dazwischen, schaffte es aber nicht, aus sieben Metern den aus seinem Kasten stürzenden Hradecky zu überwinden. Der Leverkusener Keeper ist in diesen stürmischen Zeiten Leverkusens Versicherung.

In der Schlussphase der ersten Hälfte bestach Bayer einmal mehr durch ausgelassene Torchancen, wie zuletzt häufiger gesehen: Zunächst setzte Karim Bellarabi eine Direktabnahme knapp am Tor vorbei (40.), dann scheiterte Diaby mit einem Fernschuss an Guilherme. Volland setzte noch nach, legte dann aber quer anstatt selbst zu schießen und verpasste so den zweiten Treffer (45.+2).

Sven Bender mit Traumtor

Mit dem schönsten Spielzug der Partie machte Bayer nach dem Seitenwechsel den Sieg in Russlands Hauptstadt so gut wie klar: Nach einem Volland-Freistoß aus dem linken Halbfeld lupfte Aranguiz den Ball in den 16er, wo Verteidiger Sven Bender nicht lange fackelte und per Volleyschuss mit links fulminant auf 2:0 stellte (54.).

Bayer agierte jetzt konzentrierter, die Hereinnahme von Julian Baumgartlinger führte dazu, dass Leverkusen Moskau nicht mehr so leicht sein Spiel aufziehen konnte. Erst in der Schlussphase wurde Moskau noch einmal gefährlich, als Dmitri Barinov in Mittelstürmerposition eine scharfe Hereingabe von rechts verfehlte (86.). Wieder passte die Abstimmung zwischen Bender und Tah nicht. Kurz darauf lenkte Hradecky einen Schuss von Aleksey Miranchuk an den Pfosten (89.).

Im Spätspiel (26.11.19) treffen Juventus Turin und Atletico Madrid aufeinander; die Chance, dass Leverkusen am letzten Gruppenspieltag noch den Einzug ins Achtelfinale der Champions League schafft, sind minimal.