Bayer Leverkusen landet Big Point in der Champions League

In den letzten Minuten stieg der Aufregungspegel dann nochmal rapide an. Nach einer Rudelbildung vor dem Atletico-Tor zeigte Schiedsrichter Damir Skomina zunächst vier Gelbe Karten am Stück. Wenige Minuten später flog dann Nadiem Amiri nach einem wüsten Foul mit Rot vom Platz (85.).

Hardecky hält den Sieg fest

Leverkusen verteidigte nun mit Mann und Maus und schenkte Atletico den Anschlusstreffer. Eine unnötige Tändelei in der Abwehr bescherte Madrid den Ball, Morata vollendete (94.). Nur eine Minute später tauchte Morata erneut allein vor Hradecky auf, doch der Keeper parierte den Ball mit einer Super-Parade. Leverkusen rettete den wertvollen Sieg über die Zeit. "Wir haben super gekämpft, ein super Spiel abgeliefert und es bis zum Ende durchgezogen" , sagte Jonathan Tah bei DAZN. Torschütze Volland lobte die "sehr giftige und sehr kompakte" Spielweise seines Teams. "Wir haben verdient gewonnen" , sagte er.

Mit zwei weiteren Siegen bei Lok Moskau (drei Punkte) und gegen das schon qualifizierte Juventus Turin (10) würde Bayer als zweites Team der Champions-League-Historie nach Newcastle United in der Saison 2002/03 nach drei Anfangsniederlagen noch die Vorrunde überstehen - falls Atletico (7) am letzten Spieltag zu Hause gegen Moskau nicht gewinnt.

Für Bayer geht es in der Liga am Sonntag (10.11.19) weiter - dann gastiert Leverkusen beim VfL Wolfsburg. In der Champions League steht am 26.11. die Auswärtspartie bei Lokomotive Moskau an.