Einladung zum Gegentor

Das wurde schnell bestraft: Leipzig vertändelte den Ball im Mittelfeld, Innenverteidiger Dayot Upamecano verlor den entscheidenden Zweikampf - und Depay hatte freie Bahn. Dabei machte es der Torjäger im Abschluss deutlich besser als Werner, der wenig später allein auf Lyon-Schlussmann Anthony Lopes zulief, letztlich aber zu hoch zielte (23.).

Die Großchance wirkte dennoch wie ein Weckruf. RB kam dem Ausgleich in seiner besten Phase in der ersten Halbzeit nahe. Marcelo musste für Lyon in höchster Not auf der Linie klären (34.). Die Drangphase verflachte aber schnell.

Nach dem Wechsel blieb Partie lange offen

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange offen. Leipzig kam zu Chancen, zugleich suchte auch Lyon weiter den Weg nach vorn und stellte RB regelmäßig vor Probleme. Zum zweiten Tor lud RB die Gästen nach Fehlern seiner Franzosen Upamecano und Nordi Mukiele regelrecht ein.