Champions League

Die Heimniederlage von Leipzig schien bereits bespiegelt, als Emil Forsberg mit seinem Anschlusstreffer durch einen Foulelfmeter (90.) wieder Hoffnung aufkeimen lies - dann traf der Schwede in der neunminütigen Nachspielzeit auch noch zum Ausgleich (90.+5).

Dabei lief zunächst alles gegen die Hausherren: Pizzi (20. Minute) nutzte einen Abwehrfehler zur überraschenden Führung, Carlos Vinicius (59.) erhöhte nach einem weiteren Patzer. Beim 2:0 verletzte sich auch noch RB -Torhüter Peter Gulasci schwer und musste verletzt vom Platz.

Furioser Start der Leipziger

Leipzig war mit dem genesenen Innenverteidiger Dayot Upamecano in die Partie gestartet. Zudem setzte Trainer Julian Nagelsmann erstmals in der Abwehr von Beginn an auf den erste 19-jährigen Ethan Ampadu. Für den angeschlagenen Marcel Halstenberg (muskuläre Probleme) spielte Marcelo Saracchi.