Robert Lewandowski (9.), Jamal Musiala (24.) und Leroy Sané (42.) sorgten für konzentrierte und effektive Münchener schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Francesco Acerbi machte kurz nach der Pause per Eigentor das 4:0 (47.), ehe Joaquin Correa auch für die Gastgeber traf (49.).

Lewandowski

Während die Münchener über weite Strecken dominant spielten, konnte Lazio, das in der Gruppenphase Borussia Dortmund zu Hause mit 3:1 besiegt hatte, sein gefährliches Umschaltspiel nicht ansatzweise durchbringen.

Nach zwei frühen Münchener Ansätzen Richtung Tor brachten die Gastgeber den FC Bayern selbst auf die Siegerstraße. Lewandowski spritzte in einen zu kurzen Rückpass, umkurvte Lazio-Schlussmann Pepe Reina und schob zu seinem vierten Saisontreffer in der "Königsklasse" ein.

Kozentriert und eiskalt

Anders als in der Bundesliga, wo die Münchener zuletzt einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf Leizpig mit einem Unentschieden und einer Niederlage schrumpfen ließen, traten die Münchener in Rom souverän auf - und nutzten ihre Chancen eiskalt.

Nach einem Spielzug über die linke Seite stand Musiala im Zentrum frei und schloss mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck zum 2:0 ab. Damit avancierte der 17-Jährige zum jüngsten Bayern-Torschützen in der Champions League und löste den damals 18 Jahre alten Sammy Kuffour ab.

Zu viele Fehler bei Lazio

Unaufgeregt spielte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, der aus Personalmangel Niklas Süle als Rechtsverteidiger aufbot, ihr Spiel und machte schon vor der Pause alles klar. Ein Missverständnis der Römer nutzte Kingsley Coman, zog auf links auf und davon. Seinen Abschluss konnte Reina parieren, aber Sané staubte zum 3:0 ab.

Gleich mit dem ersten Angriff der zweiten Hälfte stellten die Gäste auf 4:0. Nach einer Lazio-Ecke war Sané allein auf weiter Flur. Den Querpass wollte Acerbi vor dem einschussbereiten Alphonso Davies retten und traf ins eigene Tor. Kurz darauf kam auch Lazio zu seinem Treffer, als die Münchener Abwehr gegen Correa das einzige Mal nicht konsequent war.

Aber die Gäste warf das nicht aus der Bahn. Souverän spielten die Münchener die Zeit herunter. Lazio mühte sich bis zum Schluss, sorgte aber nicht mehr für Gefahr vor dem Bayern-Tor.

Drei Wochen bis zum Rückspiel

Bevor es am 17. März in München ins Rückspiel geht, haben die Bayern noch drei Bundesligaspiele vor der Brurst - das nächste am Samstag (27.02.2021) gegen den 1. FC Köln.