Ronaldo traf in der 27., 48. und schließlich in der 84. Minute per Foulelfmeter und krönte damit die Turiner Aufholjagd. Ronaldo darf damit weiter auf seinen sechsten Titel in der Königsklasse hoffen. Dieser würde ihn mit Rekordhalter Paco Gento gleichziehen lassen. Der Spanier hatte mit Real Madrid in den 1950er- und 60er-Jahren sechsmal im damaligen Landesmeister-Pokal triumphiert.

Juve von Beginn an druckvoll

Juve übernahm vom Anstoß weg die Kontrolle über das Spiel. Die Spanier konzentrierten sich auf ihre Defensive. In den ersten 20 Minuten spielten sich nahezu alle Aktionen vor dem Strafraum der Spanier ab. Einen Weg in den Sechzehner fand die italienische Offensive zunächst aber nicht.

Als wenig auf einen Treffer hindeutete, war Ronaldo plötzlich zur Stelle. Eine Flanke aus dem Halbfeld von Federico Bernardeschi versenkte der Portugiese mit einem starken Kopfball. Ein weiterer Kopfball Ronaldos verfehlte sein Ziel (43.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff köpfte Morata auf der Gegenseite knapp drüber (45.+2).

Ein Strafstoß entscheidet

Die zweite Halbzeit begann mit einem frühen Juve-Tor: Joao Cancelo flankte, Ronaldo köpfte wieder ein. Atletico wirkte angeschlagen, Juve drängte auf das dritte Tor. Zwingende Chancen blieben in den folgenden Minuten aus.

Rund zehn Minuten vor dem Ende vergab Moise Kean die große Chance zum 3:0 (82.). Ronaldo sorgte per Elfmeter nach Foul von Angel Correa an Federico Bernardeschi aber für die Entscheidung.

nch/sid/dpa | Stand: 12.03.2019, 23:00