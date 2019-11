Sancho lässt Dortmund hoffen

Zur zweiten Halbzeit brachte Favre Sancho für den glücklosen Schulz und stärkte so die Offensive. Als in der 67. Minute Griezmann das 3:0 für Barcelona erzielte, sprach vieles dafür, dass dies die Vorentscheidung in diesem Spiel war. Wieder kam die Vorarbeit von Messi. Nur sechs Minuten zuvor hatte Julian Brandt noch den Anschlusstreffer für den BVB auf dem Fuß, doch er scheiterte nach feinem Zusammenspiel mit Sancho an Barcas Torhüter ter Stegen.

Einmal durften die Dortmunder dann doch noch jubeln an diesem Abend, als Sancho nach Vorlage von Brandt an der Strafraumgrenze zum Schuss kam und den Ball genau oben rechts ins Toreck schlenzte (77.). Der BVB wurde noch einmal stärker und drängte auf den Anschlusstreffer. Kurz vor Ende der Partie wäre es beinahe noch einmal richtig spannend geworden, doch ter Stegen lenkte einen Schuss von Sancho an die Latte (88.).

Hummels selbstkritisch

"Wir haben kein schlechtes Spiel hingelegt, aber auch kein gutes. Nach dem 0:1 hatten wir eine schlechte Phase, gekrönt von meinem Fehlpass. Das darf nicht passieren. Dann verliert man zurecht. Das wurmt mich" , sagte Hummels und fügte hinzu: "In Topform ist Messi der beste Fußballer, den ich je gesehen habe. Sehr schwierig zu verteidigen, eine große Herausforderung, die wir nicht gemeistert haben. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand, das ist schade."

Für den BVB geht es in der Bundesliga am Samstag (30.11.2019/15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC weiter.