Für den Polen, der in der Heimat zuletzt Kritik für das Auslassen des entscheidenden WM-Qualifikationsspiels geerntet hatte, war es bereits der neunte Treffer in der laufenden Champions-League-Saison. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann, bei dem der 19 Jahre alte Innenverteidiger Tanguy Nianzou erstmals in der Königsklasse in der Startelf stand, spielte zunächst weiter dominant.

Manuer Neuer auf dem Posten

Nach einer halben Stunde wurde das Münchener Spiel allerdings nachlässiger und Dynamo kam zu Chancen. Manuel Neuer musste gleich zwei Mal in höchster Not klären (35.). Zudem hatte der FCB Glück, dass der türkische Schiedsrichter Halil Meler und auch die Video-Crew bei einem Einsteigen von Lucas Hernandez gegen Vitaliy Buyalskyi nicht auf Elfmeter entschied (39).

Dafür schlug der deutsche Rekordmeister wenig später erneut zu. Thomas Müller ließ an der Strafraumgrenze einen Tolisso-Pass clever durch die Beine. Dahinter lief Coman ein und erzielte mit einem Schuss von halbrechts das 2:0.

Kiew kommt in Halbzeit zwei auf

Mit Beginn der zweiten Halbzeit steigerten die in der Champions League noch sieglosen Ukrainer ihre Bemühungen. Mykola Shaparenko scheiterte gleich zwei Mal aus aussichtsreicher Position an Neuer (47.). Die Gäste bekamen die Partie danach aber mit langen Passstaffetten zunächst wieder in den Griff.

Doch spätestens, als der eingewechselte Gamash nach einem schönen Spielzug allein vor Neuer auf 1:2 stellte, wurde es nochmal knifflig (70.). Kiew spielte nun mutiger. Neuer hielt mit einer weiteren starken Parade gegen Sergey Sydorchuk die Führung (75.). Wenig später zielte Viktor Tsygankov knapp vorbei (79.). Kurz vor Schluss rettete Leon Goretzka bei einem langen Ball noch mit einer starken Grätsche gegen den fast enteilten Tsygankov (89.). Am Ende brachten die Gäste die knappe Führung ins Ziel.

Für den FC Bayern geht es am Samstagabend (18.30 Uhr) in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld weiter. In der Champions League können die Münchener am 8. Dezember gegen den FC Barcelona ihre makellose Gruppenbilanz mit einem weiteren Erfolg unter Dach und Fach bringen.

db | Stand: 23.11.2021, 21:17