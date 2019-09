Zum Start in die Königsklasse musste sich der Bundesliga-Zweite gegen den spanischen Meister am Dienstag (17.09.19) trotz starker Leistung mit einem 0:0 begnügen. Vor 69.099 Zuschauern im ausverkauften Stadion vergab BVB-Kapitän Marco Reus die größte Chance auf den Siegtreffer, als er mit einem Foulelfmeter an ter Stegen scheiterte (57. Minute). Für Diskussionen wird sicherlich sorgen, dass der Schlussmann bei seiner Rettungstat nicht regelgerecht einen Fuß auf der Torlinie beließ.

Ter Stegen brachte den in der zweiten Halbzeit furios aufspielenden BVB mit zahlreichen starken Paraden um den Lohn für eine couragierte Leistung. Der 27 Jahre alte Keeper rettete ein ums andere Mal gegen die starke Borussia, die sich einen Sieg verdient hätte.