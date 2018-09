Es war ein echter Traumstart beim Champions-League-Debüt am Mittwoch (19.09.2018) für die TSG Hoffenheim. Bereits in Spielminute sechs schaltete Nationalspieler Nico Schulz nach einem Ballverlust von Taras Stepanenko im Aufbauspiel am schnellsten und leitete den Gegenangriff über Florian Grillitsch ein. Dieser spielte mit Leonardo Bittencourt einen perfekten Doppelpass, Grillitsch vollendete im Strafraum per Lupfer über den herauseilenden Gäste-Torwart Anriy Pyatov.

Nordtveit zunächst unglücklich, dann Torschütze

Die Elf von Trainer Julian Nagelsmann riss in den ersten 20 Minuten das Spielgeschehen zunehmend an sich, Schachtjor Donezk musste den frühen Rückstand erst einmal verarbeiten. Adam Szalai hätte per Drehschuss im Sechzehner nach Flanke (16. Minute) sogar noch erhöhen können. Allerdings kämpften sich die Ukrainer zurück in die Partie und erzielten per Einzelaktion von Ismaily den Ausgleichstreffer (28.). Auf dem linken Flügel sah dabei Havard Nordtveit im Zweikampf mit dem flinken Ismaily nicht besonders gut aus.