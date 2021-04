Mason Mount (32.) und Ben Chilwell (85.) erzielten die Tore für die Blues, bei denen die Nationalspieler Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger in der Startelf standen. Havertz und Werner blieben aber insgesamt blass und wurden nach etwas mehr als einer Stunde von Tuchel ausgewechselt.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden beide Spiele im spanischen Sevilla ausgetragen. Das Rückspiel an identischer Stelle steigt am kommenden Dienstag. Der Sieger bekommt es im Halbfinale mit dem Gewinner des Duells zwischen Rekordsieger Real Madrid und dem FC Liverpool (Hinspiel 3:1) zu tun.

Chelsea stabil - und vorne eiskalt

Chelsea zeigte sich nach der überraschenden 2:5-Pleite am Samstag in der Premier League gegen West Bromwich Albion deutlich stabilisiert. Tuchel hatte seine Startelf gegenüber der Blamage gegen den Abstiegskandidaten gleich auf fünf Positionen verändert.

Die Blues waren zunächst vor allem in der Defensive gefordert. Porto spielte vom Anpfiff weg druckvoll, geradlinig nach vorne und ließ Chelsea zunächst kaum zur Entfaltung kommen. Die Bilanz von 8:1 Torschüssen für die Portugiesen im ersten Durchgang sprach eine deutliche Sprache. Effizienter waren aber die Blues, die gleich mit dem ersten guten Angriff in Führung gingen: Nach einem schönen Pass von Jorginho in die Schnittstelle der Abwehr verarbeitete Mount den Ball sehenswert, drehte sich und traf trocken ins lange Eck.

Chilwell sorgt für die Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Porto das druckvollere Team, Chelsea blieb aber defensiv aufmerksam und zeigte sich bei seinen Kontern immer gefährlicher. Werner hatte in der 47. Minute die Chance, zu erhöhen, köpfte aber freistehend über das Tor. Der für Werner eingewechselte Ex-Dortmunder Christian Pulisic traf in der Schlussphase die Latte (84.), kurz darauf sorgte Chilwell für die Entscheidung.