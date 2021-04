De Bruyne wollte eigentlich flanken

Ohne dass sich der Ausgleich zuvor angedeutet hätte, stand es in der 64. Minute plötzlich 1:1 - weil sich eine als Flanke gedachte scharfe Hereingabe von De Bruyne ins lange Eck senkte. Der sonst so zuverlässige Keylor Navas im PSG-Tor sah dabei nicht gut aus.

Ähnlich unglücklich aus Pariser Sicht fiel auch das 1:2 sieben Minuten später. Der deutsche Schiedsrichter Felix Brych hatte City einen Freistoß aus rund 22 Metern Torentfernung zugesprochen, den Mahrez eigentlich auf die Mauer platzierte. Doch weil die dort nebeneinander stehenden Presnel Kimpembe und Leandro Paredes plötzlich auseinanderdrifteten, fand der Ball am erneut verdutzten Navas vorbei den Weg ins Tor.

Rot für fieses Foul an Gündogan

Spätestens in der 77. Minute verdichteten sich die Anzeichen, dass es an diesem Abend für PSG nichts mehr werden sollte. Als Gündogan im Mittelfeld von Idrissa Gueye einen üblen Tritt mit den Stollen in die Achillessehne bekam, zog Brych vollkommen zu Recht die Rote Karte.

Danach kam nicht mehr viel Produktives von PSG, vor allem die Leistungen der Superstar Kylian Mbappé und Neymar waren rätselhaft schwach. Aber nicht nur diese beiden müssen im Rückspiel am nächsten Dienstag (04.05.21) deutlich mehr zeigen - City ist jetzt jedenfalls klarer Favorit auf den Einzug ins Endspiel am 29. Mai in Istanbul.

Für die "Skyblues" wäre es die erste Final-Teilnahme. Den Gegner ermitteln einen Tag nach Manchesters Rückspiel der FC Chelsea und Real Madrid, die sich im Hinspiel 1:1 getrennt hatten.