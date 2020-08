Der FC Bayern München hat in der Champions League das Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea 4:1 (2:1) gewonnen und ist damit eine Runde weiter. Das Hinspiel in London Ende Februar hatte der deutsche Rekordmeister bereits deutlich 3:0 gewonnen. Beim Wiedersehen in München nach fast einem halben Jahr erzielten am Samstag (08.08.2020) Robert Lewandowski (9. Minute, 84.), Ivan Perisic (24.) und Correntin Tolisso (76.) die Tore für die Bayern, für die Gäste aus London traf Tammy Abraham (44.).

Vorbereiter und Torschütze: Immer wieder Lewandowski

Den besseren Start in diese Partie erwischte der Gastgeber aus München. Es lief die siebte Spielminute, als Lewandowski alleine vor Chelsea-Schlussmann Willy Caballero auftauchte, diesen überlupfte und anschließend zu Boden ging. Zunächst blieb die Pfeife von Schiedsrichter Ovidiu Haţegan stumm, doch nach Rücksprache mit dem Video-Assistenten revidierte er wenig später seine Entscheidung: Elfmeter für die Bayern - und Lewandowski trat selbst an und verwandelte. Saisontor Nummer zwölf in der Königsklasse, eine beeindruckende Quote.

Auch am zweiten Tor der Bayern war Lewandowski beteiligt. Erst verlud er mit einer einfachen Körpertäuschung Gegenspieler Andreas Christensen, dann legte er überlegt ab zu Perisic, der aus kurzer Distanz zum 2:0 traf (24.).