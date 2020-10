Borussia Mönchengladbach hat am 2. Spieltag der Champions League 2:2 (1:0) gegen Real Madrid gespielt. Marcus Thuram hatte Gladbach in der 33. Minute in Führung gebracht und diese später noch ausgebaut (58.). Doch in der Schlussphase kam Real durch Treffer von Karim Benzema (87.) und Casemiro (90.+3) noch zum Ausgleich.

Pléa, Stindl, Pléa, Thuram - Führung Gladbach

Als Schiedsrichter Orel Grinfeld in Mönchengladbach zur Pause pfiff, hatte Gladbach 34 Prozent Ballbesitz, die Mehrheit der Zweikämpfe verloren und genau einmal auf das Tor von Real Madrid geschossen. Dass das trotzdem für eine Halbzeitführung langte, hatte viel mit einem Genistreich von Gladbachs Offensive zu tun und mit Reals Toni Kroos, der den Treffer mit einem Fehlpass einleitete. Anschließend kombinierte das Team von Trainer Marco Rose fantastisch: Ein Doppelpass zwischen Alassane Pléa und Lars Stindl, ein feiner Pass des Franzosen in den Lauf von Thuram, der wiederum mit dem linken Fuß in die lange Ecke zum 1:0 vollendete.

Spielbestimmend waren bis dahin eigentlich die Gäste aus Madrid gewesen, die durch einen Dropkick von Karim Benzema (16.) und einen Schlenzer von Kroos, den Yann Sommer gerade noch zur Ecke klärte (29.), auch die besseren Chancen hatten. Das sollte sich auch nach Wiederanpfiff nicht ändern.

Asensio trifft nur Aluminium

Es lief die 47. Minute, als Marco Asensio nach einer Ecke aus dem Rückraum zum Schuss kam. Ein krummes Ding enstand daraus, auch weil Florian Neuhaus noch abfälschte. Jedenfalls klatschte der Schuss von Asensio ans Aluminum, da wäre Torhüter Sommer chancenlos gewesen. In diesem Tempo machte Real noch einige Minuten weiter, doch mehr als ein völlig verunglückter Schuss von Vinicius Junior sprang dabei nicht heraus.

Der doppelte Thuram

Es waren einige Minuten, in denen man sich sorgen musste um Gladbachs Defensive. Dann kam die 58. Minute und mit ihr die Erleichertung bei allen, die es mit der Borussia halten: Flanke Stefan Lainer, Schuss von Alassane Pléa, zunächst gehalten von Thibaut Courtois. Der Abpraller jedoch landete vor den Füßen von Thuram, der aus kurzer Distanz zum zweiten Mal an diesem Abend traf. Jubeln mochte Thuram zunächst nur verhalten, er hatte sich wohl selbst im Abseits vermutet - doch das hatte Ferland Mendy zuvor aufgehoben.

Erst Benzema, dann Casemiro - Enttäuschung bei Gladbach

Anschließend hätten Pléa, der an Courtois scheiterte (61.) und Stindl, der Zentimeter am Tor vorbeischoss (66.), die Führung sogar noch ausbauen können. In der Schlussphase warf Real Madrid alles nach vorne - und kam tatsächlich noch zum Ausgleich: Erst legte Casemiro nach einer Flanke von Fede Valverde für Benzema, auf, der artistisch verkürzte. Dann flankte Luca Modric, Sergio Ramos legte per Kopf ab und Casemiro drückte den Ball in der 3. Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich über die Linie.

Für Borussia Mönchengladbach geht es am Samstag (31.10.2020) in der Bundesliga mit einem Heimspiel gegen Tabellenführer RB Leipzig weiter. Real Madrid ist zeitgleich in der spanischen Primera Division gegen SD Huesca gefordert.

tbe | Stand: 27.10.2020, 22:54