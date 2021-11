Hummels: "Absurde Fehlentscheidung"

"Ich habe keine Ahnung, wie man Rot geben kann. Wie man als Schiedsrichter auf Champions-League-Niveau auf die Idee kommen kann, Rot zu geben. Eine absurde Fehlentscheidung. Die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen. Das war grob unsportlich. Antony ist ein super Fußballspieler. Nun muss er noch lernen, ein Sportler zu werden" , sagte er bei "DAZN".

Rose: "Dann läuft irgendwas falsch im Fußball"

Auch Dortmunds Trainer Marco Rose konnte Hummels' Platzverweis nicht nachvollziehen: "Es ist so ein erfahrener Schiedsrichter, der aus England kommt. Der die Möglichkeit hat, eine erste Wahrnehmung zu kontrollieren über Leute, die im Warmen sitzen. Die es sich in Ruhe angucken können und es tatsächlich auch machen. Und dann tatsächlich von dort entscheiden, dass man die Karte so geben kann. Dann tut es mir leid, dann läuft irgendwas falsch im Fußball."

BVB-Kapitän Marco Reus (37. Minute) hatte den BVB schon in Unterzahl noch per Strafstoß in Führung gebracht. Dusan Tadic (72.) glich für Amsterdam aus, Sébastien Haller (83.) und Davy Klaassen (90.) stellten den Endstand her und bugsierten Ajax vorzeitig ins Achtelfinale.

Riesenchancen zu Beginn

Die Dortmunder Mannschaft und 50.000 Zuschauer sannen auf Revanche für die demütigende 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel. Konzentriert und fokussiert setzten die Borussen Ajax unter Druck, die Niederländer fanden zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Schon in der zweiten Minute hatte der BVB seine erste Möglichkeit: Nach Freistoß von Julian Brandt aus dem rechten Halbfeld köpfte Hummels den Ball aus 13 Metern knapp übers Tor.