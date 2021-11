Riesenchancen zu Beginn

Die Dortmunder Mannschaft und 50.000 Zuschauer sannen auf Revanche für die demütigende 0:4-Niederlage aus dem Hinspiel. Konzentriert und fokussiert setzten die Borussen Ajax unter Druck, die Niederländer fanden zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Schon in der zweiten Minute hatte der BVB seine erste Möglichkeit: Nach Freistoß von Julian Brandt aus dem rechten Halbfeld köpfte Hummels den Ball aus 13 Metern knapp übers Tor.

Sechs Minuten später dann die Doppelchance zur Führung: Ein 60-Meter-Pass von Manuel Akanji landete dank eines Ausrutschers von Lisandro Martinez bei Thorgan Hazard. Der ließ sich von Amsterdams Torhüter Remko Pasveer im Strafraum zwar nach links abdrängen, brachte den Ball aber nochmal ins Zentrum, wo Jude Bellingham knapp am Tor vorbeiköpfte.

Dortmund machte weiter Druck, ein Treffer für die Westfalen war anscheinend nur eine Frage der Zeit. Nach knapp 20 Minuten meldeten sich auch mal die Amsterdamer zu Wort: Ein Distanzschuss von Haller rauschte knapp am rechten Winkel vorbei.

Harte Rote Karte für Hummels

Emotional aufgeladen wurde die Partie nach knapp einer halben Stunde. Hummels ging an der Mittellinie mit einer seitlichen Grätsche gegen Antony zu Werke, traf den Brasilianer aber kaum. Der englische Schiedsrichter Michael Oliver zückte die Rote Karte und blieb auch nach Rücksprache mit dem VAR bei seiner zumindest harten Entscheidung.

Dezimierter BVB geht in Führung

Acht Minuten später stand der Referee wieder im Mittelpunkt. Als Bellingham im Strafraum nach einer leichten Berührung mit Noussair Mazraouis fiel, schaute sich Oliver die Szene in der Review Area nochmal an und entschied auf Strafstoß. Marco Reus verwandelte den Elfmeter halbhoch links, wenngleich Ajax-Schlussmann Pasveer noch mit der Hand am Ball war.

Demonstration einer Einheit

Auch nach Wiederanpfiff demonstrierte der BVB trotzig, sich von dem Hummels-Platzverweis nicht aus dem Tritt bringen lassen zu wollen. Immer wieder setzten die Dortmunder Nadelstiche. Ein Distanzschuss von Bellingham (50.) verfehlte nur knapp das Tor. Nach fast jeder gelungenen Aktion, ob defensiv oder offensiv, klatschten sich die Borussen ab und präsentierten sich als verschworene Einheit.

Wenn die Kräfte schwinden

Mit zunehmender Spieldauer nahm der Druck der Amsterdamer jedoch zu, auch weil bei Dortmund die Kräfte schwanden. Die Folge war der Ausgleich durch Tadic. Nach einer unglücklich von Pongracic verlängerten Antony-Flanke brachte er den Ball am langen Pfosten aus spitzem Winkel über die Linie. Kurz darauf vergab der eingewechselte Mohammed Kudus (75.) per Seitfallzieher aus fünf Metern die Amsterdamer Führung.

Acht Minuten später drehte Ajax das Spiel. Nach Flanke von Antony vollendete Haller aus sieben Metern per Kopf. Trotz eines ganz großen Fights erholten sich die Dortmunder davon nicht mehr, Amsterdam spielte die Partie eiskalt zu Ende, Klaassen sorgte kurz vor dem Abpfiff für den Schlusspunkt.

Für den BVB geht es in der Champions League am 24. November weiter mit dem "Endspiel" um den Achtelfinaleinzug bei Sporting Lissabon. Zum Abschluss der Gruppenphase empfängt Dortmund am 7. Dezember Besiktas Istanbul.

Stand: 03.11.2021, 23:12