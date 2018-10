BVB spielt Monaco schwindlig

Nach dem Seitenwechsel drehte dann vor allem die Offensive um Reus und Jadon Sancho mächtig auf. Der Brite steckte sensationell auf Bruun Larsen durch, der nur noch einschieben musste. Danach zog der BVB das Tempo noch mehr an - für Monaco ging jetzt quasi alles zu schnell. Erst setzte Reus einen starken Spielzug beim Abschluss drüber (63.), dann verschoss Alcacer einen berechtigten Elfmeter. Zuvor hatte Glik Reus gefoult (69.).

Nur 60 Sekunden später vergab Sancho mit einem Lupfer die nächste Gelegenheit, ehe Alcacer wiederum nur eine Minute darauf ein Zuspiel von Reus zum hochverdienten zweiten Tor verwertete. Nach dieser Tempophase von 15 Minuten verlegten sich die Gastgeber in der Schlussphase auf Konter. Von Monaco kam jedoch nichts mehr. Den Schlusspunkt unter die rasante zweite Hälfte setzte Reus, der eine Vorlage von Bruun Larsen in der Nachspielzeit zum Endergebnis einschob.

Borussia bittet Atletico zum Tanz

Am nächsten Spieltag hat die Borussia mittwochs (24.10.2018) erneut Heimrecht, wenn sie die ebenfalls zweimal siegreichen Madrilenen von Atletico empfängt. "Es war wichtig so zu starten und jetzt geht´s voller Selbstvertrauen gegen Atletico", freut sich BVB-Kapitän Reus auf das Topspiel. Am selbsten Tag, aber bereits zwei Stunden früher, treten die Monegassen auswärts beim FC Brügge an. Beide Mannschaften haben bisher zwei Niederlagen auf dem Konto und wollen den ersten Dreier in der Königklasse.