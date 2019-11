"Das fühlt sich brutal gut an" , sagte Dortmunds Brandt bei DAZN. "Unsere Reaktion war absoluter Wahnsinn." Die Mannschaft sei "stückweise in der Entwicklung" , meinte er zur ersten Halbzeit. "Aber wenn es perfekt wäre, wäre es auch langweilig." Über die Situation in der Pause sagte der zweimalige Torschütze Hakimi: "Wir haben in der Kabine zusammengesessen und gesagt, dass wir in der zweiten Halbzeit Gas geben müssen. Und das haben wir dann auch gemacht." "Es war ein verrücktes Spiel, aber sehr schön" , fügte Trainer Favre hinzu.



Durch den Sieg rückte die Borussia mit sieben Zählern bis auf einen Punkt an den FC Barcelona heran und hat damit die Chance, in den letzten beiden Gruppenspielen beim FC Barcelona und gegen Slavia Prag den Achtelfinal-Einzug perfekt zu machen.

Jetzt zum Meister

Am Samstag (09.11.19) spielt Borussia Dortmund nun im Spitzenspiel des elften Spieltags beim angeschlagenen Meister Bayern München. Champions League ist für den BVB wieder am 27. November, dann haben die Dortmunder das schwere Spiel im Camp Nou beim FC Barcelona.