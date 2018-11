Arjen Robben (13./30. Minute) und Robert Lewandowski (36./51.) trafen jeweils doppelt, Franck Ribéry (76.) sorgte für dem Endstand in einer Partie, die an die Bayern der letzten Saison erinnerte.

Die Art und Weise des Heimsieges vor 70.000 Zuschauern dürfte vor allem Trainer Niko Kovac gut tun, der zuletzt stark in der Kritik stand und auch von Präsident Uli Hoeneß nicht mehr bedinungslos in Schutz genommen wurde. Ein Zeichen an diesem besonderen Abend war die innige Umarmung von Ribéry mit Kovac bei seiner Auswechslung.

Kovac: "Anscheinend braucht es die großen Spiele"

"Anscheinend braucht es für uns die großen Spiele, zuletzt gegen Dortmund und auch bisher immer in der Champions League, damit wir die Sache gut machen" , sagte Kovac nach dem Spiel bei Sky: "Aber ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen auch gegen die vermeintlich kleineren Teams genauso agieren können wie heute in der Champions League."

Angesprochen auf die Personalie Kovac äußerte sich Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic nach dem Spiel: "Wir fahren jetzt mit Niko Kovac nach Bremen und werden auch dort gewinnen."

Duell mit Ajax um den Gruppensieg

Die personell arg dezimierten Münchner präsentierten sich auf dem Platz als funktionstüchtige Einheit. Diesmal war das Gegentor kurz nach der Pause durch den eingewechselten Gedson Fernandes (46.) nur ein Schönheitsfehler an einem auch für die Münchner Bosse erfreulicheren Abend auf der Tribüne. Zeitweise blitzte Spielfreude auf. Mit 13 Punkten gehen die Bayern am 12. Dezember als Tabellenführer ins Duell bei Ajax Amsterdam (11) um den Gruppensieg.

Kimmich auf der Doppel-Sechs

Kovac reagierte auf die Kritik aus der Chefetage mit taktischen Mitteln. Leon Goretzka bildete mit Joshua Kimmich eine defensive Doppel-Sechs. Stabilität sollte gewonnen, die Anfälligkeit bei schnellen Gegenstößen endlich abgestellt werden. Thomas Müller konnte davon in einer Rolle als Spielmacher und verkappter zweiter Stürmer mit mehr Freiheiten agieren.

Entscheidend war aber nicht die Taktik, sondern die Mentalität. Die Bayern waren wieder konzentriert. Die Spieler spielten miteinander, man half sich gegenseitig auf dem Platz und jubelte gemeinsam. Zum Symbol der Rückkehr fast schon zur alten Bayern-Herrlichkeit wurde Robben. Sechs Benfica-Spieler ließ er stehen und drosch den Ball im unnachahmlichen Robben-Stil zur frühen Führung in den Winkel. Eineinhalb Jahre hatte der Holländer in der Königsklasse nicht mehr getroffen.

Benfica präsentiert sich schwach

Benfica, das einen Sieg mit zwei Toren Vorsprung benötigt hätte, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase der Champions League zu haben, riskierte dennoch wenig. Einzig die Phase direkt nach der Pause, in der auch der einzige Gäste-Treffer gelang, ließ aufhorchen. Die Bayern dagegen präsentierten sich spielfreudig, spielten mit schönen Doppelpässen Chancen heraus und profitierten in den entscheidenden Situationen von der individuellen Klasse eines Robben und eines Ribéry sowie von der Kopfballstärke von Lewandowski, der zwei Mal nach einem Eckball einköpfte.