Kingsley Coman (34. Minute) erzielte die Führung für den Bundesligisten, Robert Lewandowski legte nach (80.), Thomas Müller besorgte den Endstand (90.+1).

Bayern-Trainer Niko Kovac tauschte im Vergleich zum 1:1 gegen RB Leipzig am Wochenende gleich dreifach: Philippe Coutinho und Ivan Perisic kamen zu ihrem Debüt in der Königsklasse für die Bayern, zudem rückte Corentin Tolisso in die Mannschaft. Müller, Serge Gnabry und Jerome Boateng nahmen stattdessen auf der Bank Platz.

Bayern von Beginn an überlegen - aber nicht zwingend

Die Münchner übernahmen mit Spielbeginn sofort die Kontrolle über das Geschehen, taten sich gegen massiert stehende Gäste aber lange schwer, zwingende Gelegenheiten zu kreieren. Immer wieder wurden die Ansätze und Flanken der Bayern abgeblockt. Es war ein Geduldsspiel für die Kovac-Elf, die kaum Platz für Kombinationen bekam und deshalb oft flanken oder aus der Distanz abschließen musste - der auffällige Coutinho zielte hauchdünn über das Tor (20.). Belgrad fand offensiv kaum statt, hatte bei den ganz wenigen Nadelstichen aber durchaus ab und an passable Schusschancen wie Jander in der 27. Minute.

Nach 34 Minuten als die Bayern gerade so langsam ihre Sicherheit zu verlieren drohten, fiel dann doch das erlösende 1:0. Perisic flankte von der linken Seite butterweich in die Mitte und Coman hatte aus vollem Lauf dann keine Mühe, zum Kopfball zu kommen und einzunicken. Bei zahlreichen weiteren Schussversuchen war entweder Gäste-Keeper Milan Borjan zur Stelle, oder die Abschlüsse nicht genau genug.

Erst Chancenwucher, dann doch noch zwei Treffer

Das Bild, das sich den Zuschauern in der zweiten Hälfte bot, unterschied sich kaum von dem der ersten. Überlegene Bayern, die sich durch Ungenauigkeiten und halbgare Abschlüsse gegen eine vielbeinige Defensive um weitere Treffer brachten. Perisic (55.) hätte zentral vor dem Tor aus kurzer Distanz eigentlich treffen müssen. Der Chancenwucher der Bayern ging weiter, als erneut Perisic einen schönen Lupfer an die Latte setzte (65.) und Lewandowski den Volley-Nachschuss ebenfalls nicht im Tor unterbrachte.

Das zweite Tor war längst überfällig, fiel aber nicht. Als die Münchner augenscheinlich schon den Verwaltungsmodus angeschaltet hatten, kamen die Gäste nochmal. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Marko Marin verfehlte mit einem Schlenzer nur knapp das Gehäuse von Manuel Neuer (77.). Das war offenbar doch nochmal ein Weckruf. Durch sein energisches Nachsetzen verdiente sich Lewandowski das 2:0, das er mit einer beherzten Grätsche erzielte. In den Schlussminuten hatte der FCB noch einige weitere Gelegenheiten, die letzte davon nutzten Thiago und Müller als der Spanier einen Freistoß auf den durchstartenden Müller gedankenschnell ausführte und der eiskalt vollstreckte.