Der FC Bayern konnte seine Schwächephase auch in der Champions League gegen Amsterdam nicht vergessen machen. Mats Hummels hatte den deutschen Meister früh in Führung gebracht (4.). Für Amsterdam glich Nussrai Mazraoui nach einer schönen Kombination (22.) aus. In der zweiten Halbzeit vergab Ajax sogar mehrfach den Sieg.

Starker Bayern-Beginn

Den Bayern merkte man, dass sie unbedingt den schwächelnden Eindruck aus den Ligaspielen wettmachen wollten. Erst scheiterte Arjen Robben noch an Ajax-Keeper Andre Onana (3.). Nur Momente später flankte der Holländer butterweich auf den Kopf von Hummels, der freistehend einnickte.

Doch nach einer Viertelstunde befreite sich Amsterdam aus der anfänglichen Umklammerung der Gastgeber und die Gastgeber ließen Ajax zunehmend mehr Raum - das rächte sich. Mazraoui spielte mit Tadic einen schönen Doppelpass und zog von der Kante des Sechzehners ab. Der Schuss schlug links unten ein (22.). Im Anschluss wurden beide Teams nur noch durch Distanzversuche richtig gefährlich: Javi Martinez schoss für die Bayern (32.) rechts vorbei, Harim Ziyech zwang Manuel Neuer zu einer Glanzparade (45.).

Ajax vergibt den Sieg

Nach der Pause sorgte zunächst Ajax für Highlights. Erst versemmelt Tadic freistehend eine Volleyabnahme, dann parierte Neuer stark gegen Nicolas Tagliafico (49./50.). Die Bayern übernahmen danach zwar zunehmend wieder die Spielkontrolle, doch die besseren Chancen erspielte sich Amsterdam.

Ziyech wurde im letzten Moment abgeblockt (73.), nur 60 Sekunden später vergab Donny van de Beek eine hundertprozentige Gelegenheit. Außer Thiagos Distanzschuss (67.) und James (78.) gab es für die Gastgeber keine Einschussmöglichkeiten. Als alle mit dem Remis rechneten, setzte Lasse Schöne nochmal einen 30-Meter-Hammer an die Latte (90+2.).

Stand: 02.10.2018, 22:57