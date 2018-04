Die Roma kam im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag (10.04.2018) zu einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Barcelona, die Tore erzielten Edin Dzeko (6.), Daniele De Rossi (58.) und Kostas Manolas (82.). Damit steht Rom erstmals überhaupt im Halbfinale der Champions League.

"Wir haben immer an uns geglaubt" , sagte Manolas, dessen Treffer wie entfesselt aufspielende Römer in die Runde der letzten Vier katapultierte. Noch im Hinspiel war Manolas mit einem Eigentor der tragische Held gewesen, auch Roma-Kapitän De Rossi hatte damals ins eigene Netz getroffen.

Der FC Barcelona hingegen fand nie zum gewohnten Kurzpassspiel und musste sich zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren bereits im Viertelfinale aus dem Wettbewerb verabschieden.

Verkehrte Welt in Rom

Schon in der ersten Halbzeit hatte Barca große Mühe mit engagierten und aggressiven Römern, die sich mit allen Mitteln gegen das drohende Aus wehrten. Und gleich mit der ersten Möglichkeit in Führung gingen: De Rossi spielte einen langen, gefühlvollen Pass in die Schnittstelle von Barcelonas Verteidigung und direkt in den Lauf von Dzeko. Und der setzte sich gegen die Verteidiger Samuel Umtiti und Jordi Alba durch und schob den Ball am chancenlosen Marc-André ter Stegen vorbei in die Maschen (6.).